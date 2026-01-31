Ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) несет каждый, кто прописан в квартире вне зависимости от фактического проживания. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что солидарная ответственность установлена законом — такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса России. Это значит, что управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе взыскать задолженность по ЖКУ с любого зарегистрированного жильца, даже если он не знает о долге.

Однако Колунов уточнил, что речь идет исключительно об оплате воды, электричества и тепла. Расходы на содержание жилого помещения и взносы за капремонт остаются на собственнике квартиры, резюмировал он.

Напомним, власти одобрили рост тарифов на коммунальные услуги с 2026 года. Так, с 1 января платежи в среднем увеличатся на 1,7% по стране, а с 1 октября ожидается более заметное подорожание, размеры которого будут отличаться в зависимости от региона:

Ставропольский край (примерно 22%);

Дагестан (19,7%);

Тамбовская область (17,5%).

Хакасия, Чукотка, Бурятия (8-9%);

Москва (15%);

Санкт-Петербург (14,6%).

Помимо общего ограничения на повышение коммунальных платежей, с 1 октября в некоторых регионах вводятся дополнительные допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов, что позволяет местным властям увеличивать тарифы выше установленного предела. Наибольшие допустимые отклонения предусмотрены для Ставропольского края (21,9%), Пермского края (14,9%) и Орловской области (14,9%). При этом для таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, отклонения не предусмотрены и останутся на нулевом уровне.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, охарактеризовал запланированное увеличение тарифов как «безумное» и потребовал от правительства отказаться от этого. Он подчеркнул, что решение кабмина допускает в следующем году рост коммунальных тарифов в регионах до 30—40%. Такое повышение может разорить россиян и тарифы «давно пора замораживать», сказал он.