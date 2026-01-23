Глава управления физкультуры и спорта Карагандинской области Казахстана Серик Сапиев подрался со своим заместителем Дауреном Есимхановым и написал на него заявление в полицию о побоях. Tengrinews напоминает, что пострадавший — олимпийский чемпион по боксу 2012 года, а его обидчик — титулованный самбист.

По данным издания, конфликт между чиновником и его подчиненным произошел в областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе в Караганде и начался со словесной перепалки. Официально информация о драке не подтверждена.

Областной департамент полиции сообщил, что «21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами», после которого 42-летний житель Караганды подал заявление о побоях. В результате было возбуждено уголовное дело о побоях. Имена и другие обстоятельства случившегося не разглашаются «в интересах следствия».

О том, что участники драки — это глава и замглавы областного управления физкультуры и спорта, — первыми написали казахстанские телеграм-каналы.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион по боксу (2012), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана. Руководит управлением физической культуры и спорта Карагандинской области с 2024 года. Даурен Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призер World Games, чемпион мира по джиу-джитсу. На госслужбе с 2011 года. Ранее возглавлял отдел физкультуры и спорта в администрации города Темиртау, потом курировал спорт в статусе советника акима по социальным вопросам.

Они публикуют запись камеры видеонаблюдения в спортшколе. В кадре человек, похожий на Сапиева, выбегает из кабинета. Его преследует мужчина, похожий на Есимханова.

«Видно, что на полу лежит какой-то предмет. Похожий на пиджак. Позже человек, похожий на бывшего боксера, пытается открыть дверь и зовет кого-то на помощь», — пересказывает содержание видео Tengrinews.

Местные СМИ предполагают, что дело на Есимханова завели по ст. 109-1 УК РК («Побои»), предусматривающей наказание в виде ареста на срок до 25 суток.

Что стало причиной конфликта между главой управления и его заместителем, попытался объяснить начальник пресс-службы Дирекции развития спорта Казахстана (ДРС) Аян Толеген. В своем телеграм-канале он пишет, что проблемы возникли из-за недовольства местных властей распоряжением президента республики Касым-Жомарта Токаева «выстроить единую вертикаль управления на всех уровнях спортивной сферы».

Летом 2025 года в стране вступил в силу обновленный Закон о спорте. Внесенные в него изменения были направлены, в частности, на централизованный контроль расходов бюджета. Сапиев, по словам Толегена, стал «одним из первых продуктов этого проекта», то есть был назначен в Карагандинскую область решением «сверху» в рамках «выстраивания вертикали» — и поэтому изначально не устраивал местные власти.

Толеген назвал драку «прямым саботажем на власть и покушением на честь и достоинство олимпийского чемпиона». Он выразил уверенность в том, что Есимханов имеет «реальную поддержку за спиной» в рядах местных чиновников. По его словам, в соцсетях ранее писали, что заместитель Сапиева подписывал документы без разрешения начальника.

СМИ отмечают, что в июле 2025 года с Есимхановым официально проводилась разъяснительная беседа о соблюдении «этических принципов государственной службы и стандартов служебной этики». По какому поводу ее назначили и как она прошла, не сообщалось.