Лиц, которые рассылают непрошенные дикпики, необходимо наказывать, и не только административно, потому что это «реальное насилие» над людьми. Об этом RTVI заявил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил административно наказывать тех, кто рассылает дикпики без спроса. Он рассказал, что предложил Минюсту дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей. Иное мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман: он заявил «Осторожно Media», что рассылка дикпиков — это «не такая страшная опасность», как может показаться. По его мнению, таким чаще всего занимаются закомплексованные люди, а штрафы могут дать «преувеличенное мнение об их значении».

Вегнер в беседе с RTVI поддержал Даванкова, отметив, что наказывать за такого рода деяния нужно.

«Мы знаем, что у нас есть любители и на улице показывать свои достоинства, детей пугают. А когда такие особи рассылают, что называется, безнадзорно, то вполне, я предполагаю, что такие фотографии могут попасть и к детям. Поэтому наказание, безусловно, должно быть. Я такую инициативу поддерживаю», — сказал свердловский парламентарий.

Он также отметил, что у него есть вопросы по поводу позиции Вассермана.

«Что значит — не надо? Это нарушение, это прямое нарушение личного пространства. Это как минимум. Во-вторых, я считаю, что это проявление сексуального насилия над теми женщинами, над теми девочками, которым они высылают эту свою гадость. Ну нравится тебе — стой и в зеркало смотри», — подчеркнул депутат.

На вопрос, какое наказание было бы адекватным за такой поступок, Вегнер ответил, что для начала нужно обследовать таких людей «на предмет наличия психического расстройства».