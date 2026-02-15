Выживание Украины как независимого государства остается «открытым вопросом», а Киев сейчас находится на грани катастрофы из-за повреждений инфраструктуры. Об этом в интервью Financial Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас вопрос о будущем нашей страны — выживем ли мы как независимая страна или нет — все еще остается открытым», — сказал он.

В статье отмечается, что сейчас украинская столица, где проживает около 3,5 млн человек, переживает «самую суровую зиму» с момента начала конфликта России и Украины. В городе, как уточняет издание, сейчас морозы, а из-за неработающей инфраструктуры горожане сталкиваются с массовыми отключениями электричества, отопления и воды.

FT сообщает, что в этом году около 6 тысяч домов в Киеве остались без отопления. Тепло до сих пор не удалось восстановить примерно в 1,2 тыс. зданий, ранее заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

По мнению Кличко, цель России — это «Киев и вся Украина». «Если вы хотите кого-то убить, вы стреляете в сердце», — сказал он, говоря об атаках на город. Собеседник FT выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин «хочет уничтожить независимость» страны.

Ранее Зеленский заявил, что российские баллистические ракеты подавили украинские системы ПВО, многие из которых, по его словам, исчерпали боеприпасы. Украинский лидер обвинил европейских союзников в том, что из-за их медлительности работа многих объектов страны оказалась парализована, а Киев оказался «на грани блэкаута».

Европейские страны, как отметил Кличко, поставили на Украину, включая Киев, электрогенераторы и гуманитарную помощь. Местные власти также создали около 1500 пунктов временного размещения, где люди могут согреться, поспать, поесть, зарядить электронные устройства и использовать терминалы Starlink для подключения к интернету.

Помимо тяжелой ситуации в городе, обострился давний конфликт Кличко и Зеленского, пишет FT. В частности, ранее президент Украины обвинил мэра в том, что тот не подготовил должным образом Киев к «самой суровой зиме» за последние 10 лет. «Я не вижу интенсивности», — сказал глава государства, добавив, что киевские власти сделали меньше других крупных городов.

Зеленского поддержали 17 неправительственных организаций, которые публично выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу действий Кличко.

«Киев в настоящее время сталкивается с кризисом управления, инфраструктуры и коммуникаций, <…> и растущей социальной напряженностью», — говорится в письме.

Сам мэр Киева в интервью FT признал, что у них с Зеленским давняя вражда, которая началась до начала боевых действий между Украиной и Россией. По его мнению, решение украинского президента ввести в городах военно-гражданское управление сильно ослабило важные реформы децентрализации, которые когда-то рассматривались как проявления развития демократии в стране и приветствовались западными партнерами Украины.

В ответ на претензии украинского президента мэр заявил, что экстренные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление и свет в городе. Он добавил, что ремонт многих поврежденных объектов порой приходиться начинать «с нуля».

Кличко призвал своего оппонента отказаться от противостояния, пока идут боевые действия. «Сейчас единство внутри страны — это ключ к нашему миру и свободе», — сказал он.

Конфликт между Кличко и Зеленским вспыхнул снова, когда мэр обвинил президента в том, что тот приказал возбудить около 1600 уголовных дел, которые, по его словам, были политически мотивированными. По словам мэра, лишь восемь из них были рассмотрены в суде, а приговоры были вынесены только по двум.

Кличко также выступает против проведения президентских выборов в стране. По его мнению, это невозможно, пока стороны не соблюдают режим прекращения огня, а у страны нет гарантий безопасности.

При этом, как напоминает FT, Зеленский уже начал планирование проведения президентских выборов наряду с референдумом по любой мирной сделке с Россией после того, как администрация Трампа настояла на том, чтобы он провел оба мероприятия к 15 мая или в ином случае Украина рискует потерять предложенные гарантии безопасности США.