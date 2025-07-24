Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от журналистов телеграм-канала Baza за предоставление служебной информации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые — старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов. Против них возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

Как сообщает РИА Новости, на заседании Селиванов признал вину в получении взятки и попросил не заключать его под стражу, поскольку он сотрудничает со следствием и готов являться по первому требованию. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тыс. рублей.

Утром 22 июля правоохранительные органы провели обыски по месту жительства главного редактора Baza Глеба Трифонова и в редакционных офисах телеграм-канала. Как сообщили его сотрудники, в ходе следственных мероприятий были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и документация.

В тот же день оперативные службы «пресекли» противоправные действия нескольких сотрудников полиции, которые, согласно данным МВД, передавали служебную информацию третьим лицам. В правоохранительных органах пояснили, что речь идет о предоставлении сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Следственные органы документально зафиксировали факты получения денежных вознаграждений полицейскими от журналистов Baza, писал ТАСС. В качестве доказательств были использованы данные о банковских переводах на личные карты сотрудников правоохранительных органов, а также фотоматериалы, полученные с камер наблюдения банкоматов, на которых запечатлен процесс передачи денежных средств журналистами. Позднее стало известно, что Трифонов и его коллега задержаны.

На следующий день, 23 июля, Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест главного редактора и продюсера телеграм-канала Baza — Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой. Они обвиняются в трех случаях дачи взяток сотрудникам силовых структур в обмен на конфиденциальные сведения. Свою вину они не признали.

Как пишет «Коммерсант», следственные органы установили, что в период с 2021 по 2024 год общая сумма перечислений трем сотрудникам правоохранительных структур составила 306 тысяч рублей. Предполагается, что эти средства были платой за предоставление служебных данных, в том числе оперативных сводок.

Согласно материалам дела, за предоставление «сведений ограниченного доступа» Аблаев с 2021 по 2024 год получил 54 тыс. рублей, Ковалев за аналогичные действия заработал с 2022 по 2024 год 124,5 тыс. рублей, а Селиванову за тот же период было передано 127,5 тыс. рублей.