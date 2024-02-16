Суд отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Таганский районный суд отказал в удовлетворении требований Александра Трещева к МТС о взыскании $1 млрд в качестве компенсации морального вреда, сообщает РБК.

Иск был подан из-за организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой вечеринки». Трещев требовал взыскать с МТС средства для перечисления в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Истец на судебный процесс не явился.

К Ивлеевой и МТС не первый раз пытаются взыскать компенсацию из-за «голой вечеринки». Первый иск был подан к блогеру в конце декабря 2023 года. Его подала группа из 22 граждан, которые требовали от Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб., эту сумму она должна перечислить в фонд «Защитники Отечества». Тогда суд вернул иск, так как блогер не проживает в Хамовниках.

Суд отклонил и второй коллективный иск к Ивлеевой и МТС. В инстанции пояснили, что истцы не были «объединены одним общим основанием для компенсации морального вреда».

26 января иск Трещева на 1 млрд руб. к Ивлеевой был отклонен. В суде пояснили, что из заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков. При этом иск к оператору был принят к производству.

«Голая вечеринка» Ивелеевой с участием звезд прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. Попавшие в Сеть фото и видео с этого мероприятия возмутили многих российских пользователей соцсетей, а также политиков и других официальных лиц. Роскомнадзор усмотрел в мероприятии признаки ЛГБТ*-пропаганды. Участники вечеринки, включая артистов Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Глюкозу и других, столкнулись с различными негативными для них последствиями.

В пресс-службе МТС позже рассказали RTVI, что компания не имеет отношения к «голой вечеринке» и готова представить свою позицию в суде после ознакомления с иском. После скандала МТС исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.