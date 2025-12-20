Видновский городской суд Московской области приостановил работу частного пансионата «Долгожитель», где отравились 54 постояльца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковных судов общей юрисдикции.

Работа учреждения была приостановлена на 90 суток по протоколу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП). Виновной в массовом отравлении признали компанию «Патронаж», которой принадлежит «Долгожитель».

Суд отметил, что на момент рассмотрения дела было зарегистрировано 54 пострадавших, 45 из которых отправили в больницы. Возраст этих пациентов составляет от 74 до 94 лет.

Об отравлении в частном пансионате, расположенном в городе Видное, стало известно 19 декабря. По данным телеграм-канала Baza, признаки отравления у постояльцев «Долгожителя» появились накануне. Позже у всех пострадавших выявили кишечную инфекцию.

Изначально сообщалось о 15 пострадавших и трех погибших. РЕН ТВ передавал, что с территории объекта каждые 10-15 минут выезжал автомобиль скорой, которой отвозил постояльцев «Долгожителя» в больницы. Позднее СК уточнил, что всего в учреждении находились 73 человека, из них более 40 госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Следователи и криминалисты провели осмотр пансионата, в ходе которого были изъяты образцы продуктов, посуда и документация. Представители Роспотребнадзора отправили на исследование еду, которой питались постояльцы «Долгожителя». Кроме того, сотрудники ведомства организовали «проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий». ООО «Патронаж» обязали провести дезинфекцию в учреждении.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе проводят допросы руководства учреждения. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).