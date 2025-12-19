В результате массового отравления в пансионате для пожилых людей в подмосковном Видном умерли три человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — заявили в ведомстве

Там добавили, что помимо этого еще 15 постояльцев пансиона с признаками отравления были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее пресс-служба регионального Минздрава в своем телеграм-канале сообщила, что в результате отравления умер один человек, еще 18 пострадали.

По данным ведомства, в областные больницы госпитализировано 15 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Три человека от госпитализации отказались.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в министерстве.

На месте работают экстренные службы и устанавливается взаимодействие с территориальным центром медицины катастроф. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с Роспотребнадзором.

По данным телеграм-канала Baza, отравление произошло в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном, у всех пострадавших обнаружена кишечная инфекция.