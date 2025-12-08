Ленинский районный суд Барнаула отказал местному жители в требовании обязать ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» закрыть его счет и перевести 2,9 млн рублей в другой банк. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Клиент обратился с соответствующим заявлением в банк 27 марта. Однако за несколько дней до этого — с 24 по 26 марта — на его счет поступило 727 платежей на общую сумму более 2,9 млн рублей. После такой активности кредитная организация ограничила дистанционный доступ и операции по карте, а после — отказала в переводе.

Банк пояснил, что такое решение связано с подозрительной операцией, в ходе которой средства поступили в большом количестве и не были документально подтверждены. По мнению представителей кредитной организации, попытка их перевода может быть выводом «денежных средств, сформированный за счет подозрительных поступлений», и последующей легализацией доходов, «полученных преступным путем».

Суд первой инстанции согласился с аргументами банка и пришел к выводу, что его действия соответствовали законодательству о противодействии отмыванию денег. Алтайский краевой суд, рассматривая жалобу клиента, поддержал это решение и оставил его без изменений.

В сентябре «Известия» писали, что в России участились случаи длительного закрытия счетов. Этот процесс может занимать до года. По данным газеты, это связано с повышенным контролем за подозрительными операциями.

«Задержка более семи дней выходит за рамки закона, и такие действия можно оспаривать через ЦБ или в суде. Но банки прикрываются нормами 115-ФЗ, заявляя, что счет не может быть закрыт до окончания проверки», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он добавил, что клиенты могут воспользоваться механизмами защиты прав. В частности, эксперт рекомендует ссылаться на нормы закона о семидневном сроке закрытия счета в соответствующем заявлении. При затягивании процесса обращаться с копией документа в ЦБ или Росфинмониторинг. Кроме того, клиент может повлиять на решение банка через суд, настаивать на расторжении договора об открытии счета и взыскать убытки за удержание средств, напоминает Чернов.