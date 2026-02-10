Арбитражный суд Московского округа привел поговорку «первое слово дороже второго» в качестве обоснования решения в постановлении по делу о взыскании более 2 млн рублей. Это следует из материалов в базе суда.

В ходе рассмотрения иска энергокомпании ПКФ ТСК к ООО НПО «Промконтроль», связанного с претензиями к недостаткам поставленного набора универсального измерительного инструмента, послужившими причиной для отказа в принятии этого оборудования, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований ввиду отсутствия доказательств вины поставщика.

Предметом спора стал вопрос о том, был ли поставлен товар надлежащего качества. Истец указал в кассационной жалобе, что поставщик признал наличие недостатков в письме от 2 марта 2022 года, в котором заявил о невозможность починки, а также в письме от 3 марта, где предложил выплатить компенсацию.

«Между тем, впоследствии ответчик изменил линию поведения, указав, что поскольку была проведена калибровка оборудования третьим лицом, которое выдало сертификат и не выявило недостатков в товаре, оборудование следует считать товаром надлежащего качества», — говорится в тексте документа.

В связи с тем, что поставщик изменил свою позицию, истец подал кассационную жалобу на «непоследовательное, непредсказуемое, противоречивое поведение ответчика». Сославшись на презумпцию логичного поведения сторон в гражданско-правовых отношениях, суд объяснил действия ответчика наличием вины в возникновении недостатков.

Суд также не согласился с доводами поставщика об отсутствии «реальной возможности определить характер недостатков». Как следует из опубликованного документа, после того как покупатель предоставил оборудование поставщику, тот визуально определил, что недостатки носят характер неправильной эксплуатации. В то же время, отметил суд, предложение снизить цену товара до осмотра оборудования, свидетельствует о признании поставщиком своей вины.

«Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго. Поставщик выразил свое отношение к недостаткам товара при этом не представил доказательств того, что у него имелись препятствия для осмотра оборудования, учитывая, что покупатель известил поставщика о недостатках товара в разумные сроки», — говорится в тексте постановления.