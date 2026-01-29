Тверской районный суд Москвы заочно удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Фигурант обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Накануне Билалов был объявлен в международный розыск.

Следствие утверждает, что Ахмед Билалов совместно с учредителем ООО «Сады Киви» Мусайибом Исмаиловым, проживавшим на Украине, сфабриковал соглашение о якобы состоявшейся продаже Сбербанком 27,3% акций ОАО «Красная Поляна» сторонней фирме, пишет «Коммерсант». Сумма этой фиктивной сделки оценивается в $200 млн — средства, которые, по данным следствия, изначально были выделены Сбербанком на финансирование строительства олимпийских объектов в Сочи к Играм 2014 года.

Далее, согласно версии обвинения, злоумышленники подали на Сбербанк иск в Сквирский районный суд Киевской области с требованием взыскать эту сумму в качестве упущенной выгоды. Получив положительное решение украинского суда, они обратились за его принудительным исполнением в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка (США).

Ахмед Билалов покинул Россию в 2013 году после публичной критики со стороны президента России Владимира Путина. Поводом стало посещение главой государства строящихся олимпийских объектов в Сочи, в ходе которого он раскритиковал Билалова, занимавшего тогда пост вице-президента ОКР, за многократный срыв сроков и завышение сметы строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» (включая трамплины «Русские горки»). На следующий день после этой инспекции Билалов был освобожден от всех должностей, а против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В рамках того расследования было установлено, что свыше 1 млрд рублей, полученных компанией «Красная Поляна» от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены под низкий процент (4% годовых) на вкладах в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ). Акционером и председателем совета директоров НБРБ был брат Ахмеда — Магомед Билалов.

Впоследствии НБРБ прокредитовал подконтрольные фирмы, которые, в свою очередь, выдавали займы уже самой «Красной Поляне» под 12,5% годовых. По версии следствия, эта схема привела к незаконному выводу более 45,5 млн рублей.

Ходатайство об избрании меры пресечения по новому уголовному делу о мошенничестве поступило в суд от следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, которое ведет это расследование. «Коммерсантъ» отмечает, что на данный момент неясно, связано ли это новое обвинение со старым делом о злоупотреблении полномочиями.

В октябре 2019 года Ахмед Билалов был задержан во Флориде (США) иммиграционными властями за нарушение условий пребывания в стране (въезд не в иммиграционном статусе и несвоевременный выезд). Через неделю, после внесения залога, он был отпущен.