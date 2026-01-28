Следствие потребовало заочно арестовать бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

С ходатайством об аресте в Тверской районный суд обратился следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, которое расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении бизнесмена. При этом неизвестно, связано ли оно со старыми обвинениями, отмечает газета.

В Тверском суде ТАСС подтвердили поступление ходатайства об аресте Билалова. Согласно материалам дела, он объявлен в международный розыск.

Ахмед Билалов уехал за рубеж после того, как в 2013 году президент России Владимир Путин раскритиковал его за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи и удорожание сметы. В частности речь шла о спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель», в который входит комплекс трамплинов «Русские горки», медиадеревня, горнолыжный центр «Роза Хутор» и железнодорожная станция «Красная поляна».

Путин выразил недовольство сроками сдачи «Русских горок», которая изначально планировалась на июнь 2011 года. В мае 2012 года контрольный пакет «Красной поляны» приобрел Сбербанк. В ответ на вопрос Путина о том, кто отвечал за стройку до сделки, тогдашний вице-премьер Дмитрий Козак назвал Ахмеда Билалова.

«Это что получается, вице-президент Олимпийского комитета так стройку вниз тянет? Молодцы! Хорошо работаете», — отреагировал президент. На следующий день после инспекции Путина стало известно, что Билалова освободили от занимаемых должностей.

Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК). Следствие установило, что в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели».

«Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ [Национальном банке развития бизнеса] под 4% годовых. На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО “Красная Поляна” уже под 12,5%», — указывало МВД.

По информации ведомства, в результате более 45,5 млн рублей было выведено в виде процентов от размещения в НБРБ денежных средств Сбербанка, выделяемых «Красной поляне» для строительства олимпийских объектов.

Акционером и председателем совета директоров НБРБ и одним из акционеров «Красной поляны» был брат Ахмеда Билалова Магомед. В отношении него также было возбуждено уголовное дело. В 2016 году СМИ писали, что дело против братьев закрыто, однако в МВД это не подтвердили.

В октябре 2019 года стало известно о задержании Ахмеда Билалова во Флориде. По версии миграционной службы США, он въехал в страну не в статусе иммигранта и не покинул ее вовремя. Спустя неделю бывшего вице-президента ОКР отпустили после внесения залога.