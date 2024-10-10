Суд в Польше согласился отпустить из-под стражи под залог двоих обвиняемых в нападении на оппозиционера, соратника Алексея Навального Леонида Волкова* в Литве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Петра Яшке.

Яшке пояснил, что каждый из обвиняемых должен внести залог в размере 50 тыс. злотых ($12,7 тыс.). Когда они выплатят эту сумму, их отпустят из-под стражи. Как отметил Яшке, 16 октября обвиняемые смогут ходатайствовать о продлении срока выплаты.

Нападение на Леонида Волкова* произошло в марте 2024 года около его дома в Вильнюсе, в этот момент он находился в машине. Нападавшие молотком разбили окно автомобиля, распылили в глаза оппозиционеру слезоточивый газ и начали его бить, после чего скрылись.

Сам Волков* говорил, что при нападении из него «хотели сделать отбивную». В результате оппозиционер сломал руку, также его несколько раз ударили молотком по ноге. Соратник Навального выразил мнение, что произошедшее было «очевидным, типичным, характерным, бандитским приветом» от российского руководства.

Власти Литвы допускали, что нападение было спланировано. Телеканал TVN24, ссылаясь на версию литовской прокуратуры, называл единственными мотивами нападения на Волкова* его политическую деятельность и убеждения.

Что известно о нападавших

Всего по делу о нападении на Волкова*, по сообщению польской прокуратуры, проходит восемь подозреваемых. Четверо из них были задержаны.

Двоих обвиняемых задержали в апреле в Варшаве. Литовские власти выдали польским коллегам соответствующий ордер на арест. Радио RMF24 утверждало, что при задержании польские силовики использовали светошумовые гранаты.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о задержании еще одного подозреваемого в нападении на Волкова*, гражданина Беларуси. По словам премьера, мужчина «работал на россиян» и «заказал убийство соратника Навального» двум полякам. Туск добавил, что нападавшие были связаны «с кругами футбольных фанатов-ультрас».

Польские СМИ позже сообщили об установлении личностей нападавших на Волкова*. По данным Wyborcza, одним из них оказался польский кикбоксер Максимилиан К. Вторым нападавшим, по данным Onet, был некий Игорь К.

В сентябре соратники Навального заявили, что заказчиком нападения на Волкова* стал ближайший соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин*.

По их данным, Невзлин* якобы хотел, чтобы Волкова* избили «до инвалидного состояния» или похитили с целью дальнейшего вывоза в Россию и передачи ФСБ. Соратники Навального утверждают, что экс-адвокат Бориса Березовского Анатолий Блинов по просьбе Невзлина* нашел непосредственных исполнителей нападения — «спортивных гопников из Польши».

На следующий день после выхода этого расследования Блинова задержали в Польше. В России он объявлен в розыск за перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК), писало РИА Новости.

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