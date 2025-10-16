Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Сбербанка к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank на сумму около 31,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из картотеки суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме. В соответствии с требованием Сбербанка суд постановил взыскать убытки в размере выплат по ценным бумагам, заблокированных ответчиком из-за санкций.

Изначальная сумма требований составляла более $500 млн, около 52 млн евро и более 4 млн фунтов стерлингов в рублях по курсу Банка России на дату платежа. После уточнения исковых требований 14 октября в связи с начислением денежных средств по антисанкционному указу президента России суд постановил взыскать с европейского депозитария $263,7 млн, €49,7 млн евро и более 4 млн фунтов стерлингов.

Помимо этого, с Euroclear Bank взыскано $67,8 млн, более €4,6 млн и около 678 тысяч фунтов упущенной выгоды. Сбербанк также потребовал начислять бельгийскому депозитарию проценты за использование чужих денежных средств с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств.

Представитель российской стороны отметил, что речь идет о заблокированных активах Министерства финансов, компаний «Газпром», «Норильский никель», «Полюс», «Евраз», РЖД и прочих эмитентов.

Как сообщили в Сбербанке, эмитенты осуществили выплаты дохода, однако Euroclear заблокировал средства из-за санкций. Сумма упущенной выгоды была рассчитана истцом в качестве дохода от инвестиций с вовремя полученных средств.

Представитель Euroclear Bank, в свою очередь, требовал отклонить иск, мотивируя свою позицию тем, что Сбербанк получает причитающиеся средства в рамках президентского указа. Ответчик также обратил внимание, что по указанной причине требования истца сократились вдвое с момента подачи иска, и заявил, что удовлетворение иска приведет к «необоснованному обогащению» Сбербанка.

В качестве третьего лица по делу указан Национальный расчетный депозитарий (НРД), против которого с 2022 года действуют санкции ЕС. Средства на счетах НРД в зарубежных банках-корреспондентах заблокированы.