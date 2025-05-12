Российский миллиардер Алишер Усманов выиграл в Германии суд против крупнейшего медиахолдинга Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A., которому теперь запрещено называть бизнесмена владельцем яхты Dilbar. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на представителя Усманова.

«Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять следующее утверждение, опубликованное принадлежащим Mediahuis изданием Luxembourg Times», — сказал он и привел отрывок из статьи указанного издания.

В нем говорилось, что «элитная яхта Dilbar была арестована в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после вторжения России на Украину», и что «яхтой владеет через компанию и траст узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов». Как отметил представитель, этот фрагмент материала в настоящее время удален с сайта Luxembourg Times как нарушающий права Усманова. Распространять его запрещено, за нарушение холдингу грозит крупный штраф, либо арест.

«В случае несоблюдения запрета на Mediahuis может быть наложен административный штраф в размере до €250 тыс. за каждый случай нарушения, а в случае невозможности взыскания штрафа — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности», — рассказал представитель Усманова.

В свою очередь медиа-юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы миллиардера, отметил, что СМИ «с удивительной настойчивостью», несмотря на судебные запреты, утверждают, что Усманов якобы использует членов своей семьи, подставные компании или трасты для сокрытия владения некими активами. Он указал, что другие подобные запреты были вынесены еще «задолго до судебного решения по Luxembourg Times», и должны были исключить «клеветнические утверждения».

В пресс-службе Усманова напомнили, что с 2023 года адвокаты предпринимателя получили 10 решений и судебных запретов в отношении СМИ, которые приписывали Усманову недвижимость и различное имущество в Германии. В действительности имущество, о котором шла речь, находится в безотзывных трастах и принадлежит их управляющим — независимым трасти, пояснили агентствам пиарщики. Кроме того, по их словам, было подписано около 40 заявлений о прекращении противоправных действий и сотни СМИ удалили или скорректировали свои сообщения.

В частности, в феврале этого года Усманов выиграл суд против немецкой газеты Tagesspiegel — ей запретили публиковать «целый ряд ложных утверждений», на основе которых против бизнесмена вводились санкции Евросоюза. В 2024 году Усманову удалось выиграть в Земельном суде Гамбурга иск против Forbes. Это издание тоже писало в 2022 году со ссылкой на свои источники, что 156-метровая яхта Dilbar якобы принадлежит российско-узбекскому миллиардеру.

Алишер Усманов, которого в ЕС считают одним из наиболее приближенных к президенту России Владимиру Путину предпринимателей, попал под санкции после начала боевых действий на Украине. В санкционный список также включили сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, утверждая, что она якобы значилась владельцем некоторых его активов, включая яхту Dilbar стоимостью €600 млн. В марте ЕС снял санкции против Исмаиловой и так же поступила Швейцария.