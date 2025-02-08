Российский миллиардер Алишер Усманов выиграл судебную тяжбу с немецкой газетой Tagesspiegel, сообщает EU Today. По решению суда этому изданию запрещено публиковать «целый ряд ложных утверждений», на основании которых в отношении бизнесмена вводились санкции Евросоюза.

В случае нарушения запрета редакция заплатит штраф на сумму до 250 тысяч евро за каждый прецедент. Кроме того, ответственному сотруднику издания может грозить арест на срок до шести месяцев за одну публикацию или до двух лет по совокупности нарушений.

В конце ноября в Tagesspiegel вышла статья «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?», в тексте которой говорилось о якобы имеющихся у миллиардера активах в Германии. Адвокат Усманова связался с редакцией, после чего материал был удален.

Тем не менее немецкий таблоид продолжал распространять непроверенную информацию о собственности российского бизнесмена — в частности, писал, что Усманов «по дешевке» заполучил крупнейшие активы СССР, хотя сам он неоднократно указывал, что не принимал участие в приватизации государственной собственности и приобрел все свои активы в конкурентных условиях на открытом рынке.

Земельный суд Гамбурга, рассматривая иск Усманова, встал на его сторону и наложил на Tagesspiegel несколько запретов, связанных с журналистской деятельностью. Во-первых, изданию запрещено распространять утверждения и предположения о нечестном пути получения активов российского миллиардера. Во-вторых, ему нельзя публиковать материалы, в которых содержатся намеки на то, что Усманов якобы владеет яхтой Dilbar и недвижимостью на озере Тегернзее в Баварии.

Суд изучил представленные газетой основания, использованные при подготовке публикаций на перечисленные темы, и пришел к выводу, что «недостаточны ни ссылки на сообщения третьих лиц, ни ссылки на “подставные компании”, за которыми предположительно стоит» Усманов, а материалы с подобного рода утверждениями нельзя было выпускать без проверки достоверности.

По мнению суда, приведенные Tagesspiegel в свое оправдание аргументы о том, что издание просто перепечатывало чьи-то оценки и высказывания, противоречат журналистской этике, и такой подход привел к нарушению прав Усманова за счет публикации «неподтвержденных фактов или оценочных суждений».

В 2024 году Усманов уже выигрывал в Земельном суде Гамбурга иск против Forbes из-за публикации о том, что он «неоднократно прикрывал [президента России Владимира] Путина» и «решал его бизнес-проблемы», а также процесс против немецкого телеканала ARD, материалы которого тоже были признаны недостоверными. Представители миллиардера тогда указывали, что немецкие СМИ распространили около 30 материалов с ложными сведениями о нем, использованных в итоге для обоснования европейских санкций против Усманова.

В конце марта 2024 года таблоид Bild сообщал, что Усманов подал жалобу на старшего и рядового прокуроров Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, обвинив их в уголовном нарушении — «умышленном злоупотреблении правом» и «преследовании невиновных лиц». В ноябре стало известно, что франкфуртские следственные органы прекратили преследование Усманова.

Также миллиардер судился в Германии с банком UBS Europe, который, как говорилось в исковом заявлении, передал властям ФРГ «серию необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. В январе 2025 года Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более €6,5 млн на счетах трастов, которые Усманов «основал много лет назад»