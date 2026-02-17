Свердловский областной суд обязал фермера выплатить более 270 тысяч рублей в пользу автовладелицы, чью машину разбила его лошадь. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

ДТП произошло в декабре 2025 года на трассе Тавда—Увал. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился супруг истицы, столкнулся с лошадью, неожиданно вышедшей на проезжую часть. От удара машина съехала в кювет и разбилась, автомобиль восстановлению не подлежит.

Владелица машины подала иск к главе крестьянско-фермерского хозяйства Хамзе Хасаншину. Полиция установила, что его лошади содержатся вблизи места происшествия. Позже соответчиком привлекли администрацию Тавдинского городского округа.

Тавдинский районный суд усмотрел обоюдную вину участников инцидента: водитель, заметив лошадей на дороге, вовремя не снизил скорость, а фермер выпустил животных без присмотра. С Хасаншина постановили взыскать 274,5 тысячи рублей в счет возмещения ущерба и почти 8 тысяч рублей госпошлины.

Истица настаивала на полной компенсации, заявляя, что ее супруг не нарушал скоростной режим. Ответчик, в свою очередь, оспаривал принадлежность лошадей, сомневался в оценке ущерба и в том, что автомобиль столкнулся именно с лошадью, а не с другим животным.

Областной суд, изучив материалы, не нашел оснований для отмены решения. Ключевым доказательством стали зафиксированные на месте ДТП следы подков, которые вели в сторону деревни Саитково, где расположена ферма Хасаншина. Там сотрудники ГИБДД обнаружили табун из 13 лошадей, принадлежащих ответчику. Других владельцев лошадей в округе нет.

Суд подтвердил обязанность фермера следить за животными, но также указал, что водитель должен был заблаговременно снизить скорость при появлении препятствия на дороге. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.