Начальник штаба армии Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба приказал вооруженным солдатам закрыть ведущие независимые СМИ страны и выставить оцепление вокруг их офисов. Об этом сообщает ВВС.

Под удар попали телеканалы NTV и Spark TV, газета Daily Monitor и ряд радиостанций. Все они входят в состав Nation Media Group, одного из наиболее влиятельных медиахолдингов Восточной Африки.

Daily Monitor сообщила, что вооруженные военные были выставлены у штаб-квартиры редакции в столице Кампале, а телезрители NTV Uganda и Spark TV увидели на экранах лишь сообщение «видео недоступно».

«Я НЕ верю в свободу прессы!» — написал генерал Кайнеругаба в своем аккаунте в X, объявив о закрытии изданий.

Кайнеругаба — сын 81-летнего президента Уганды Йовери Мусевени (и, по широко распространенному в стране мнению, его вероятный преемник). Нынешний глава государства пришел к власти около 40 лет назад как лидер повстанческого движения.

Генерал заявил, что «великий отец» наделил его «властью закрывать любое медиа по своему усмотрению».

«Отныне ВСЕ СМИ в Уганде будут соблюдать правила!» — добавил он, заверив, что NTV и Daily Monitor не возобновят работу без его личного разрешения.

Daily Monitor написала в X, что приказ о закрытии поступил в ходе «ночного рейда в ранние часы воскресенья». Сотрудники редакции сообщили, что никого не пускали ни внутрь здания, ни наружу.

Национальная ассоциация вещателей Уганды заявила о намерении запросить у властей разъяснения, назвав произошедшее нарушением конституции.

Проигравший президентские выборы оппозиционный кандидат Боби Вайн, живущий в эмиграции, охарактеризовал события в Уганде как «попытку заткнуть рот последним независимым голосам в стране».

«Вот жестокая реальность, с которой мы теперь сталкиваемся: страна под открытой военной властью, где страх вытесняет закон, а сила — подотчетность», — написал он в X.

Мухузи Кайнеругаба не впервые оказывается в центре скандала. В ходе президентских выборов, которые его отец в январе выиграл в седьмой раз подряд, генерал сначала опубликовал, но затем удалил посты с угрозами в адрес его конкурента Боби Вайна.

ООН констатировала, что выборы прошли в «атмосфере повсеместных репрессий и запугивания оппозиции», но избирательная комиссия объявила голосование свободным и честным.

У закрытых сегодня изданий богатая история столкновений с властью. Газета Daily Monitor подверглась полицейскому рейду в 2013 году — после публикации письма, в котором якобы упоминался план смены режима в стране. Мусевени неоднократно критиковал газету, называя ее «враждебным и злобным изданием».

Эфир NTV принудительно отключали в 2007-м после обвинений со стороны правительства в негативном освещении событий.