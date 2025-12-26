Сын Евгения Барсова, которого СМИ называют самым состоятельным депутатом думы Сургута, заявил о наличии у него паранормальных способностей и анонсировал свое участие в «Битве экстрасенсов» в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщает уральское издание URA.ru.

Иван Барсов утверждает, что обладает «суперспособностями», благодаря которым может ощущать «опасность и будущую поломку» самолета, находясь рядом с ним.

«Действую на опережение. Я чувствую технику. Я готов найти в багажнике любого человека. Только не в машине — я буду искать в самолетах», — пообещал Барсов-младший.

По его словам, сейчас он готовится к участию в кастинге участников очередного сезона «Битвы экстрасенсов», который состоится в первом квартале 2026 года.

Около 10 дней назад стало известно, что Иван Барсов принимает участие в телешоу «Битва шефов» на канале «Пятница» и входит в состав команды шеф-повара Константина Ивлева. В беседе с ведущими он утверждал, что является «профессионалом в своем деле» и «готовит по-любительски». Приготовленная Барсовым паста болоньезе не впечатлила ни Ивлева, ни второго шефа Рената Агзамова, поскольку макароны слиплись с фаршем, а само блюдо оказалось безвкусным.

Накануне, 25 декабря, СМИ сообщили, что Иван Барсов стал «хедлайнером КПРФ» в ХМАО — на улицах Сургута вывесили баннеры с его изображением в компании политиков из компартии. «Баннеры с Барсовым-младшим и КПРФ появились в Сургуте. Также есть промо „команды Барсова“», — рассказали горожане.

Сам Иван Барсов заявил, что «считает коммунистов правильной партией, потому в СССР была очень развита авиация, а люди были счастливы». По его словам, в 2026 году он планирует баллотироваться сразу в две думы — окружную и Сургутскую городскую.

Кроме того, Евгений и Иван Барсовы оба являются летчиками, сын депутата под его присмотром начал летать с 12 лет, освоил высший пилотаж, а в 2014 году основал женскую пилотажную группу «Барсы». Эта группа неоднократно устраивала авиашоу на различных праздниках, а с некоторых пор занялась еще и организацией полетов для желающих с выполнением трюков.

В 2023 году сотрудница сургутской транспортной прокуратуры подала в суд на пилота «Барсов» Снежану Игнатенко и организатора полетов Анастасию Барсову — супругу Ивана Барсова. Она утверждала, что во время полета, сертификат на который ей подарили друзья, испытала стресс и ощутила угрозу своей жизни. На суде женщина заявила, что у нее слабое сердце. В 2024 году, пока шло разбирательство, она скончалась во сне. В 2025 году Игнатенко и Барсова получили условные сроки со штрафами.

Сам Иван Барсов в ноябре оказался в центре скандала, выложив в соцсетях видео из кабины самолета, на котором выполнял трюк «Горка» с собакой. Судя по ролику, в какой-то момент животное оказалось в состоянии невесомости. Пользователи в комментариях раскритиковали сына депутата за жестокое обращение с питомцем. Сам Барсов заверил, что щенок по кличке Бортач прошел необходимую подготовку «как у Белки и Стрелки», любит летать и сам запрыгивает в кабину.

Отец Ивана Евгений Барсов в 2021 году избрался в городскую думу Сургута от ЛДПР, хотя до этого был депутатом от «Единой России». Сейчас ему 67 лет, он ведет каналы под названием «Возраст дожития до могилы» в YouTube и Telegram. Ранее Барсов руководил строительной компанией, которую в 2016 году продал другому депутату. Он также владеет одним из самых необычных зданий в Югре — так называемым сургутским Биг-Беном, в котором находится созданная им Школа иностранных языков. По словам самого Барсова, почти все средства у него уходят на поддержание авиаклуба.