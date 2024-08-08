Атакуя Курскую область, Киев ставил себе несколько стратегических целей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, украинские власти пытались продемонстрировать своим гражданам, а также западным партнерам силу и возможность противостоять российской армии.

«Для внутреннего пользования — показать собственным гражданам, что Украина — великая держава и может атаковать Россию. Для внешнего — продемонстрировать способность к атаке, но дефицит людей и вооружений. Это такая пиар-акция с демонстрацией фото и видео нахождения ВСУ на российской территории», — пояснил Матвийчук.

Кроме того, по его мнению, Киев пытался создать угрозу прекращения поставок газа, а также произвести «ядерный шантаж» для Европы. Таким образом, уверен эксперт, украинские власти выбивали для себя увеличение западной помощи.

Подобным мнением поделился военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru. Он убежден, что главной целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион стала Курская атомная электростанция в Курчатове.

«Но они не дойдут до нее. Есть город Льгов, где, предположу, есть линия обороны. Сейчас главное — понять, где ВСУ находятся, где передний край, очертить линию боевого соприкосновения. ВС РФ, уверен, уничтожают все колонны ВСУ, пытающиеся двигаться. Для Украины это тяжелая ситуация, их отсекают от тылов», — отметил Суконкин.

По его оценке, на территорию России могли зайти две бригады ВСУ, четыре находятся на удалении 20—30 км от госграницы, а еще восемь, по мнению эксперта, готовятся начать боевые действия в любой момент. Суконкин предположил, что украинские силы попытаются сделать все, «чтобы хотя бы рота дошла до Курчатова».

Днем 8 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе телемарафона впервые прокомментировал цель нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, Киев пошел на это, чтобы усилить позиции Украины на будущих переговорах с Россией.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.