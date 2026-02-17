В российских СМИ продолжается дискуссия о том, нужен ли в театрах строгий дресс-код. Поводом для обсуждения стали высказывания деятелей культуры о внешнем виде зрителей и допустимости формальных требований к одежде при посещении спектаклей. Тема вызвала широкий общественный отклик и активно обсуждается как в профессиональной среде, так и среди театралов.

Как сообщает АГН «Москва», свою позицию по этому вопросу озвучила капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова. По ее словам, театр прежде всего должен оставаться пространством искусства и живых впечатлений, а не местом для оценки внешнего вида публики.

«Зритель идет в театр за эмоциями, чувствами, за ответами на свои вопросы, отдыхом, а не демонстрировать свои наряды», — отметила Татаринова.

Она подчеркнула, что строгие требования к одежде могут стать лишним барьером для части аудитории, особенно для тех, кто приходит на спектакли после работы или спонтанно. По словам капельдинера, в Театре на Юго-Западе давно придерживаются свободного и открытого подхода, при котором главное — уважительное отношение к сцене, артистам и другим зрителям.

Комментарий Татариновой стал частью более широкой дискуссии о том, каким должен быть современный театр — формальным и регламентированным или доступным и ориентированным на зрителя.