Фигуранты дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева рассматривали возможность его отравления пиццей. Об этом стало известно в ходе судебного заседания во Втором Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

В рамках судебного процесса была представлена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых, Андрея Пронского. На этой записи, согласно сообщению агентства, Пронский в разговоре с другими участниками дела, включая Владимира Белякова, излагает план действий. Он сообщает о намерении установить адрес Соловьева, отследить его заказ через сервис доставки «Яндекс Еда», перехватить этот заказ и подменить пиццу на отравленную.

Кроме того, в ходе той же беседы обсуждался альтернативный способ — нанесение отравляющих веществ на руль и другие детали салона автомобиля, принадлежащего телеведущему. Однако, по информации из зала суда, от идеи с применением яда в итоге отказались в связи с соображениями ее ненадежности. Впоследствии обвиняемые перешли к плану подрыва автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.

Позиции сторон в суде различаются. Андрей Пронский в ходе своих показаний заявил, что представленная аудиозапись является смонтированной. Другой обвиняемый, Владимир Беляков, подтвердил наличие у него политической неприязни к Соловьеву. Он также сообщил суду, что вел наблюдение за машиной журналиста с целью её поджога, но при этом отрицал намерение совершить убийство.

Состав обвиняемых и предъявленные обвинения

По данному делу проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый, Владимир Стрижаков, был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Перечень предъявленных обвиняемым статей включает организацию деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, умышленное уничтожение или повреждение имущества, террористический акт, приготовление к убийству, а также незаконный оборот наркотических средств.

Согласно версии обвинения, координатором подготовки покушения на Соловьева являлся Андрей Пронский. Утверждается, что он получал указания через мессенджер Telegram от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В частности, как следует из материалов дела, 4 апреля 2022 года один из таких сотрудников, представленный как некий Дериглазов, предложил Пронскому за материальное вознаграждение организовать убийство журналиста.