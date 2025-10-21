В Москве началось повторное рассмотрение уголовного дела семи участников группировки NS/WP* (National Socialism/White Power — «Национал-социализм/Белая сила»*), обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Причиной пересмотра стало исключение из состава суда Альберта Тришкина, который сам стал фигурантом уголовного дела, пишет «Коммерсантъ».

В августе 2024 года судья Тришкин участвовал в дорожном конфликте, в ходе которого дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста. По его словам, он находился в подавленном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец» и спонтанно применил оружие, которое якобы планировал сдать в полицию.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ведет собственную базу данных лиц, которых считает угрозой национальной безопасности Украины. Ресурс публикует в открытом доступе личную информацию этих людей, включая их адреса проживания и номера телефонов. В списке «Миротворца» представлены не только российские политики, но и многочисленные представители медиасферы, спорта и шоу-бизнеса. Критерии включения в базу данных определяются администрацией сайта, при этом публикация персональной информации происходит без судебного решения. Деятельность ресурса неоднократно вызывала критику из-за нарушения прав на приватность и потенциальных угроз безопасности людей, чьи данные оказываются в открытом доступе. Некоторые лица из списка «Миротворца» сообщали о поступавших в их адрес угрозах после публикации их личной информации.

В июне 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Тришкина уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, после чего он подал в отставку.

Что известно о Тришкине

Альберт Тришкин начал свою судебную карьеру в должности заместителя председателя Мещанского районного суда Москвы. В 2016 году он перешел во 2-й Западный окружной военный суд, где специализировался на рассмотрении дел, связанных с преступлениями террористической направленности.

За три года Тришкин рассмотрел 60 судебных дел, причем примерно 90% из них касались преступлений террористического характера. Одним из последних дел в его практике стало рассмотрение с апреля 2025 года дела в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма. Удальцов был задержан в январе 2024 года за публикации в своем телеграм-канале.

В настоящее время остается неясным, потребуется ли пересмотр других судебных дел, в рассмотрении которых участвовал Альберт Тришкин.

Рассмотрение дела участников NS/WP*

Дело семи участников группировки NS/WP* рассматривалось с января 2024 года. Обвиняемым вменяют множество статей, включая организацию террористической деятельности (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), призывы к терроризму (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК), изготовление взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК) и приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, с декабря 2021 года группа совершала поджоги автомобилей и зданий в Москве и области, а затем попыталась уничтожить военный комиссариат в Тверской области.

После начала Россией военной операции на Украине, согласно материалам дела, лидер группировки Андрей Пронский начал получать задания через Telegram от предполагаемых сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным следствия, в апреле 2022 года один из сотрудников украинской спецслужбы, по фамилии Дериглазов, предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на Владимира Соловьева. Согласно материалам дела, обвиняемые начали следить за телеведущим и планировали подложить бомбу под его автомобиль.

Первый процесс по делу включал 16 заседаний и был приостановлен в июле 2024 года для проведения дополнительных экспертиз. Теперь суду предстоит заново рассмотреть все материалы этого многоэпизодного дела с новым составом судей.

Задержание еще одного подозреваемого

В середине сентября сотрудники ФСБ задержали жителя Димитровграда по подозрению в подготовке покушения на Соловьева. По данным следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Как утверждает ФСБ, задержанный неоднократно выезжал в Москву для слежки за маршрутами телеведущего и собирал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса в Ульяновске. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

В апреле 2022 года ФСБ уже сообщала о предотвращении покушения на Соловьева. В ноябре 2023 года один из фигурантов этого дела был направлен на принудительное лечение в психбольницу.

*признана террористической и запрещена в России