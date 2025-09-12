Сотрудники УФСБ России и пограничные органы в Ульяновской области задержали жителя Димитровграда, который с апреля 2024 по июнь 2025 года по заданию украинских спецслужб планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом говорится в телеграм-канале журналиста.

По данным канала, задержанный неоднократно выезжал в Москву для сбора информации о маршрутах следования Соловьева.

«По возвращению в город Ульяновск собирал информацию о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса, тем самым осуществлял действия, направленные на достижения целей преступной деятельности террористической организации», — сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о предотвращении убийства Соловьева, опубликовав оперативную видеосъемку задержания подозреваемых. Они рассказали, что собирались организовать подрыв автомобиля телеведушего в Москве. Один из задержанных утверждал на видео, что они обсуждали также на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора РИА Новости и RT Маргариту Симоньян, телеведущих Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.

В ноябре 2023 года фигурант уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Василий Стрижаков отправили на принудительное лечение. Об этом ходатайствовало следствие — на основании того, что проведенная ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого невменяемым.