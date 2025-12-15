Авторитетный американский словарь Merriam-Webster Collegiate Dictionary объявил словом 2025 года термин slop (“слоп”). Как объяснили составители издания, это понятие высмеивает абсурдный контент, созданный искусственным интеллектом.

«Слоп» — это цифровой контент низкого качества, который, как правило, производится с помощью ИИ в больших количествах, поясняется на сайте словаря. Речь идет о нелепых видеороликах (в частности, с говорящими кошками), правдоподобных фейках, а также книгах и отчетах, которые пишут на основе искусственного интеллекта.

«ИИ “Слоп” превратили социальные сети в антисоциальную пустошь», — приводит издатель цитату одного из старейших ИТ-изданий в интернете CNET.

В 1700-х годах слово «Слоп» означало «мягкую грязь». В 1800-х термин стал обозначать «пищевые отходы», а после — «мусор» или «продукт, не представляющий ценности», уточнили в Merriam-Webster.

«Весь этот материал, выплеснутый на наши экраны, заключен всего в четырех буквах», — отметили в словаре.

Как подчеркнули составители Merriam-Webster, в 2025 году на фоне разговоров о замене человека ИИ, слово «слоп» «задало тон, в котором стало меньше страха и больше насмешки». Термин указывает на то, что искусственный интеллект уже не кажется таким «сверхразумным».

Среди других популярных слов Merriam-Webster назвал:

Gerrymander («Джерримандер») — разделение штата на политические единицы или избирательные округа. Слово происходит от имени американского политика Элбриджа Джерри.

Touch Grass («Прикоснуться к траве») — идиоматическое выражение, которое означает деятельность в реальном мире, а не в социальных сетях.

Performative («Перформативность») — сделанное напоказ действие, чтобы поддержать свой имидж или произвести положительное впечатление на других.

Tariff («тариф») — перечень пошлин, устанавливаемых правительством на импортируемые или, в некоторых странах, экспортируемые товары.

Six Seven («шесть, семь») — слово, которое не означает ничего конкретного. Оно происходит от популярной в соцсетях песни «Doot Doot (6 7)» рэпера Skrilla, распространившейся у поколения Альфа.

Conclave («конклав») — закрытое собрание кардиналов, созываемое после смерти прежнего папы Римского для избрания нового. Стало популярным после смерти папы Франциска.

Lake Char­gog­ga­gogg­man­chaug­ga­gogg­chau­bu­na­gun­ga­maugg («Озеро Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг») — достопримечательность в Новой Англии. Стала известна благодаря игре Roblox Spelling Bee.

В 2024 году Merriam-Webster выбрал словом года существительное polarization («поляризация»). Оно означает специфический вид разделения, предполагающий тяготение к крайностям, а не к центру.