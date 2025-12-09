Самым употребляемым сленговым словом в русскоязычных соцсетях в 2025 году стал термин «бот». К такому выводу пришли аналитики компании LiveDune, в ходе исследования, которое они совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Южным федеральным университетом (ЮФУ) изучили 64 млн комментариев на пяти платформах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Instagram* и Facebook*).

Второе место заняло слово «топ», третье — «норм», четвертое — «ИИ», а пятое — «го». При этом, как показали результаты исследования, лидер рейтинга — слово «бот» — встречалось почти в три раза чаще, чем следующее за ним «топ». Также в число популярных слов вошли: «чел», «фейк», «инет», «вайб», «чекать» и мем «окак».

Как пояснила старший преподаватель ЮФУ Анна Полоян, доминирование IT-терминов напрямую связано с тем, что 2025 год стал «годом искусственного интеллекта». Активное обсуждение технологий ИИ привело к росту популярности таких слов, как «бот», «ИИ», «нейронка», «инет».

Также возросло употребление слов «фейк» и «чекать», что отражает потребность пользователей в проверке информации на фоне распространения правдоподобных подделок, созданных нейросетями.

Авторы исследования подчеркнули, что словарь пользователей все больше насыщается IT-лексикой, что отражает глубокую интеграцию цифровизации в повседневную жизнь. Например, популярное в прошлом году слово «ТГ» (сокращение от Telegram) в этом году не было учтено как сленг, так как лингвисты признали его устоявшимся сокращением. Слова-«прорывы» предыдущих лет, такие как «квадроберы» (2024) и «чушпан» (2023), в этом году даже не вошли в топ-100.

Ранее портал «Грамота.ру» представил шорт-лист из 12 лексических единиц, претендующих на звание слова 2025 года. В него вошли: «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», «пупупу», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

*принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России