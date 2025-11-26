Экспертный портал «Грамота.ру» представил шорт-лист претендентов на звание «Слова года 2025». В финальный список вошли 12 лексических единиц, наиболее точно отражающих актуальные культурные и технологические тенденции, пишет РИА Новости. Среди основных номинантов выделяются «ред-флаг», «сигма» и «проявленность».

Полный перечень кандидатов включает: «лимб» (состояние неопределенности), «проявленность» (самоактуализация), «зумер» (представитель поколения Z), «ред-флаг» (тревожный сигнал в отношениях), «пупупу» (оберегающее междометие), «сигма» (успешный мужчина-одиночка), «имба» (нечто выдающееся), «выгорание» (эмоциональное истощение), «промпт» (запрос для нейросети), «слоп» (расслабленный стиль), «брейнрот» (информационный мусор) и «подсветить» (акцентирование внимания).

Лингвисты идентифицировали три ключевые тенденции, отраженные в списке. Доминирующей стала экспансия искусственного интеллекта, закрепившая в языке термин «промпт». Параллельно наблюдается расцвет популярной психологии с такими маркерами, как «ред-флаг», «выгорание», «проявленность» и «брейнрот». Третьим значимым трендом является социальная типологизация, представленная словами «зумер» и «сигма», что свидетельствует о поиске языком точных определений для современных социальных ролей.

Процесс отбора основывался на строгом анализе данных. Специалисты рассмотрели свыше 500 лексических единиц, применяя два критерия: новизну (появление или обновление значения в последние годы) и частотность (резкий рост употребления в медиа и соцсетях, фиксируемый системой мониторинга СКАН).

По словам главного редактора портала Ксении Киселевой, скачок частотности является объективным индикатором возросшей актуальности слова. На заключительном этапе победитель будет определен методом открытого голосования приглашенных экспертов-лингвистов.