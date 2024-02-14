Ученые из Великобритании, Австралии и США, специализирующиеся на развитии технологий дронов, сотрудничали с иранским университетом, который находится под международными финансовыми санкциями и известен своими тесными связями с военными, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что дроны иранского производства активно применяются в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, а их разработка является главным приоритетом для правительства в Тегеране.

Отчет об исследовании, о котором идет речь, был опубликован в 2023 году Институтом электротехнической и электронной инженерии — глобальной платформой, на которой размещаются рецензируемые исследования. Авторы рассматривали возможность использования БПЛА для создания беспроводных сетей и в качестве узлов связи.

«Технология, представленная в этой статье, имеет прямое военное назначение», — убежден Конор Хили, директор по правительственным исследованиям IPVM — американского издания, специализирующегося на технологиях безопасности.

По его словам, авторы исследования описывают возможность налаживания «новых каналов связи, если противник создает помехи», и это «имеет прямое отношение к борьбе с дронами на Украине».

Профессор международных и политических исследований Лодзинского университета (Польша) Роберт Чулда заявил, что исследование потенциально «очень опасно», а участие в нем — «не очень хорошая идея для любого университета».

«Любая система, связанная со связью или ретрансляцией сигналов, легко может найти военное применение», — подчеркнул ученый.

Соавторами исследования выступили специалисты из Университета Саутгемптона, Университета Нового Южного Уэльса (Сидней) и Университета Хьюстона и Технологического университета Шарифа (Тегеран). Среди источников финансирования, перечисленных в опубликованном отчете, есть поддерживаемые правительством исследовательские советы в Великобритании, ЕС и Австралии.

Иранский Университет Шарифа находится под финансовыми санкциями ЕС и Великобритании, а работающий там высокопоставленный сотрудник включен в санкционный список США.

Согласно отчету Вашингтонского института, скорость развития иранской программы разработки и производства БПЛА отчасти обусловлена исследовательской поддержкой Университета Шарифа: там, в частности, были разработаны гиронавигационные устройства, позволившие повысить дальность и точность полета дронов.

«За последние пять лет дроны иранского производства стали повсеместно использоваться на полях сражений, меняя характер военных действий. Известно, что они используются на Украине, в Сирии, Ираке и Саудовской Аравии, а также против судов в Красном море», — пишет Guardian.

Роберт Чулда, который одно время работал на базе Университета Шарифа, утверждает, что все проводимые там иностранными учеными исследования, связанные с дронами, используются иранскими военными.

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Представитель Университета Саутгемптона заявил, что учебное заведение «прекратило все формальное и неформальное исследовательское сотрудничество с Ираном» после публикации исследования. По его словам, такое решение было принято в связи с пересмотром политики вуза по международным связям после «значительного обновления рекомендаций правительства».

В Хьюстонском университете заявили, что не располагают никакими документами по поводу исследования, а его соавторы в настоящее время «не работают в учреждении и не связаны с ним». «Университет Хьюстона полностью привержен соблюдению всех законов и правил экспортного контроля и разработал конкретные меры для обеспечения защиты наших исследовательских усилий», — говорится в заявлении администрации.

Университет Нового Южного Уэльса заявил, что очень серьезно относится к своим обязательствам по безопасности и соблюдению требований. В вузе отрицают, что исследование напрямую финансировалось Австралийским исследовательским советом (ARC). Однако, согласно приведенным Guardian публичным данным, один из авторов исследования в период его проведения получал от ARC целевые средства на разработки в области связи.

Представитель университета заверил, что любое сотрудничество со «странами или учреждениями, сопряженное с повышенными рисками, тщательно контролируется и при необходимости регистрируется в Министерстве иностранных дел и торговли (DFAT) в рамках Схемы иностранных соглашений (FAS) и проходит строгую оценку, как того требует система контроля за экспортом оборонной продукции правительства Австралии».