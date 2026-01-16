В Москве задержан высокопоставленный руководитель инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Директор по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» Михаил Щербак подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первым об этом сообщил телеграм-канал Shot, позднее информацию со ссылкой на источники подтвердил «Коммерсант».

По данным издания, расследование в отношении 60-летнего топ-менеджера ведет следственное управление ФСБ, а ему самому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности профильного подразделения ФСБ, курирующего атомную отрасль. Конкретная статья обвинения официально не названа, однако, исходя из сложившейся практики, подобные дела обычно квалифицируют как государственную измену (ст. 275 УК РФ) или финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ), отмечает «Коммерсант». Оба состава преступления предусматривают в качестве максимальной меры пожизненный срок.

В пресс-службе «Росатома» подтвердили факт задержания своего сотрудника и заявили о намерении оказывать следствию необходимое содействие.

В ходе расследования в рабочем кабинете и по месту жительства Щербака были проведены обыски. Ожидается, что в ближайшее время Лефортовский районный суд Москвы изберет ему меру пресечения.

Михаил Щербак является выпускником Московского инженерно-физического института, который он окончил с отличием в 1989 году. Его профессиональная деятельность долгое время была связана с закрытым городом Саров (в советское время — Арзамас-16), где находится ядерный оружейный центр.

В 2005 году он был избран заместителем главы администрации Сарова по архитектуре и градостроительству, а в 2007 году перешел на работу в «Росатом». В корпорации он занимал пост заместителя директора «Атомэнергопроекта», отвечая за организацию строительства АЭС в России, а затем возглавил департамент по капитальному строительству в «Атомстройэкспорте».

«Атомстройэкспорт» — ключевая компания инжинирингового дивизиона «Росатома», реализующая проекты по строительству атомных станций за рубежом. В сферу ее ответственности входят такие знаковые объекты, как АЭС «Куданкулам» в Индии, «Аккую» в Турции и «Бушер» в Иране.