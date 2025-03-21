Вашингтон, Киев и Москва достигли предварительных договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами [президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским], и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так», — отметил американский лидер.

Трамп выразил надежду, что «довольно скоро» стороны достигнут перемирия, а затем будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. По словам президента США, среди прочего уже обсуждаются вопросы о «разделе земель».

Вечером 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили нюансы возможного 30-дневного прекращения огня, потенциальное соглашение о безопасности судоходства в Черном море, вопрос прекращения военной помощи Украине и потенциал экономического сотрудничества.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области.

При этом Минобороны России обвинило Украину в «провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США» из-за атаки дронов на нефтебазу в кубанской станице Кавказская, где в результате падения обломков дрона разгерметизировался один резервуар с нефтью и возник пожар.

В этот же день состоялись телефонные переговоры Трампа с Зеленским. В ходе беседы украинский лидер принял предложение президента США о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре. Зеленский также отметил, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения боевых действий и «прочного мира».