Олимпийский комитет Финляндии отстранил от работы на Играх в Италии главного тренера сборной по прыжкам с трамплина Игоря Медведа из-за «проблем, связанных с употреблением алкоголя». Инцидент произошел 11 февраля, пишет Aftonbladet со ссылкой на заявление национального ОК.

Возглавляющий отдел элитного спорта финского Олимпийского комитета Янне Ханнинен заявил, что организация действовала быстро и без промедления. В комитете подчеркнули, что поведение специалиста сочли не соответствующим нормам и ценностям команды.

Сам Медвед признал вину. Он извинился перед спортсменами, коллегами и болельщиками. По его словам, он допустил ошибку и сожалеет о случившемся. Тренер также пожелал команде сосредоточиться на стартах и не отвлекаться на посторонние обстоятельства.

Вместо отстраненного наставника готовить прыгунов к соревнованиям будет Лассе Мойланен. В качестве ассистента выступит Осси-Пекка Валта, который тренирует женскую сборную. В федерации лыжного спорта Финляндии уточнили, что разбирательство по факту случившегося начнется после окончания Олимпиады. Сейчас главное — обеспечить спортсменам нормальные условия и психологический комфорт, отметила исполнительный директор организации Марлина Валтасола.

Медвед возглавил финскую команду летом 2024 года. Соглашение с ним было заключено на один сезон с возможностью продления.

Из-за произошедшего финны отменили пресс-конференцию, которая должна была пройти 12 февраля. Спортивная программа остается без изменений: 13 февраля запланированы официальные тренировки, 14 февраля мужчины разыграют медали на большом трамплине, 15 февраля — женщины. Завершится турнир 16 февраля командными соревнованиями у мужчин.

Олимпийские игры в этом году принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. Также задействованы горнолыжные центры Вальтеллина и Валь-ди-Фьемме. Соревнования стартовали 6 февраля и завершатся 22 февраля.

Италия проводит зимнюю Олимпиаду в четвертый раз: Кортина-д’Ампеццо уже принимала Игры в 1956 году, Милан — впервые. Всего будет разыграно 116 комплектов наград в восьми видах спорта. Участвуют около трех тысяч атлетов из почти ста стран.

Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Допущены 13 человек, все они участвуют только в личных дисциплинах.