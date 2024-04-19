Третий член экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края военного самолета Ту-22М3 найден погибшим, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров. Поиски четвертого летчика, по его словам, продолжаются.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким», — пишет ставропольский губернатор.

Еще двое летчиков с упавшего самолета доставлены в краевые больницы, где им оказывают медицинскую помощь. На место происшествия «выехали все службы», уточнил Владимиров.

В Минобороны подтвердили факт крушения самолета. В ведомстве уточнили, что летчики успели катапультироваться, а боекомплекта на борту не было. Поскольку Ту-22М3 упал в поле вдалеке от населенных пунктов, на земле жертв, пострадавших и разрушений нет.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, способен нести ядерное оружие, в этой модификации выпускался с 1978 по 1993 годы. От предыдущей версии отличается, в частности, более мощными и экономичными двигателями, новой системой электроснабжения и системой несения боевой нагрузки для ракет и бомб одновременно.

По предварительной версии Минобороны, причиной падения самолета стала техническая неисправность. Владимиров призвал жителей Ставрополья верить только официальным данным о случившемся и не распространять непроверенную информацию.