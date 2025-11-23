Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира, одержав победу над сборной Азербайджана в финале турнира в Испании. Они выступали в нейтральном статусе, отмечает ТАСС. Тем не менее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал это «триумфальным возвращением».

Командные чемпионаты мира по шахматам проходят раз в два года. В 2021 году победу тоже одержала российская сборная. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине совет Международной шахматной федерации запретил командам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой этой организации, поэтому турнир 2023 года россиянки пропустили.

По словам главы Федерации шахмат России Андрея Филатова, в нынешнем году сборная, одержав «волевую победу», устроила «триумфальное возвращение» на международную арену.

«После долгого перерыва, связанного с санкциями против российских спортсменов, наши шахматистки триумфально вернулись на международную арену. Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения — это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы», — заявил он.

Филатов особо выделил Полину Шувалову, которая набрала 9,5 очка за 10 сыгранных партий. Он поздравил сборную с победой и выразил надежду на то, что вслед за женской командой допуск к Всемирной шахматной олимпиаде сможет получить и мужская сборная из России.