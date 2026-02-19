Среди самых популярных у россиян направлений оказались не только ожидаемые Турция, Египет, ОАЭ или Таиланд, но и Япония. Об этом RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, это удивило экспертов.

В целом международные путешествия россиян выросли на 16%, а по отдельным направлениям — например, Вьетнаму и Японии — турпоток увеличился вдвое. «Какие-то страны показали рост 30—40%», — добавил специалист.

По его словам, главную роль сыграли два фактора. Первый из них — курс валют. «Фактически все международные путешествия напрямую зависят от курсов валют. Если гипотетически условный тур стоил в прошлом году €1000, то он стоил 105 тысяч рублей, а сейчас это 90 тысяч рублей», — пояснил вице-президент РСТ.

Второй фактор — рост объема международных авиаперевозок, который потянул цены на билеты вниз, продолжил Горин. Кроме того, по его словам, дополнительно сказался отложенный спрос: «Это тоже важный фактор по ценам».

«Турция в любом случае будет по количеству путешественников абсолютным лидером. Это очевидный факт уже многие-многие годы. Здесь никаких изменений не происходило. На втором месте по объему путешествий сейчас идет Китай, на третьем — ОАЭ, на четвертом — Египет, на пятом — Таиланд, далее следуют Вьетнам и Мальдивы. Это топ-стран по количеству поездок», — заявил эксперт.

Самым динамичным направлением остается Вьетнам, подчеркнул Горин.

«Рост по этому направлению составил 196%. Очень хороший результат у Китая — 30% по росту количества поездок. Египет — 36%. Это динамичные направления. Где совсем-совсем такого не ожидали — в условиях отсутствия прямого воздушного сообщения Япония показала результат в 96% роста. Получается так: Вьетнам и Япония — лидеры по динамике, а по количеству туристов — Турция на первом месте», — уточнил собеседник RTVI.

По его словам, заметную динамику также продемонстрировали Саудовская Аравия и ОАЭ.

Внутренний туризм, прежде уверенно прибавлявший в росте, продемонстрировал в этот раз более скромные показатели, отметил эксперт. «Например, [если] в 2024 году рост был на 10%, то за прошедший год внутренние путешествия выросли органично, но всего на 5%», — сказал он.