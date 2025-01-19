Флотилия НАТО, которую называют «камерой наблюдения за Балтикой», собралась у берегов Эстонии во исполнение согласованного на прошлой неделе в Хельсинки плана Baltic Sentry по защите европейских подводных кабелей и трубопроводов от возможного саботажа.

К отправному пункту уже прибыли голландские фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей НАТО.

«В ближайшем будущем группа расширится, к нам присоединятся другие корабли, так что в конечном итоге будет около шести-семи кораблей», — сказал бельгийский руководитель подключенной к Baltic Sentry оперативной группы по противоминной борьбе Эрик Кокс. По его словам, основной задачей группы является выполнение «функций камер видеонаблюдения в Балтийском море».

«Мы будем гарантом того, что никто не сможет предпринять никаких действий против критически важной подводной инфраструктуры без того, чтобы мы их не увидели и не смогли отреагировать должным образом», — пояснил коммандер Кокс.

Запуск плана Baltic Sentry стал реакцией НАТО на инцидент, произошедший в конце декабря 2024 года: по данным финских властей, нефтяной танкер Eagle S, который около 100 км тащил якорь по морскому дну, повредил силовой кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре кабеля передачи данных.

«Я осмелюсь назвать это угоном»

Eagle S было приказано войти в финские территориальные воды, где на его борт с вертолетов высадился полицейский спецназ. Сейчас танкер стоит в небольшом порту Порвоо восточнее Хельсинки. При осмотре судна выяснилось, что у него нет якоря. Позже его подняли со дна моря, где он сорвался с цепи. Девяти членам экипажа Eagle S запретили покидать Финляндию до окончания расследования.

Построенный в Китае танкер водоизмещением 74 тыс. тонн трижды менял название. Он ходит сейчас под флагом островов Кука, принадлежит корпорации Caravella в Дубае и управляется индийской компанией. Капитан Eagle S имеет грузинское гражданство, а команда состоит наполовину из его соотечественников, наполовину — из граждан Индии.

Когда произошел разрыв кабелей, судно везло 35 тысяч тонн бензина из российского порта Усть-Луга в Турцию. НАТО и финские власти считают, что танкер входит в состав так называемого «теневого флота», который Москва использует для тайной перевозки своих нефтепродуктов вопреки санкциям.

Финская полиция разрабатывает версию о том, что корабли и экипажи «теневого флота», которых используют для обхода санкций, также могут быть наняты для совершения диверсий. Владеющая задержанным танкером дубайская компания Caravella отвергла эти обвинения и оспорила арест судна через своего финского адвоката Германа Юнгберга.

«Судно и его капитан, которого я представляю, не получили никакой информации о расследованиях. Мы не давали разрешения на высадку полиции на борт, поэтому я осмелюсь назвать ее угоном. У финских властей не было никаких прав отправлять полицию на судно и проводить расследование», — заявил Юнгберг журналистам.

По его словам, Финляндия своими действиями нарушила морское право и собственный уголовный кодекс.

Guardian пишет, что Eagle S также был замешан в ноябрьском инциденте у побережья Нидерландов, когда его якобы видели курсирующим туда-сюда над Atlantic Crossing 1 — телекоммуникационным кабелем, соединяющим США с Великобританией, Нидерландами и Германией.

Сайт о судоходстве Lloyd’s List со ссылкой на анонимный источник сообщал, что танкер якобы был «нагружен шпионским оборудованием», включая датчики, которые были сброшены за борт. Однако финские власти заявили, что при высадке полиции на судно никакого необычного оборудования там не нашлось.

Третий случай за последние месяцы

Инцидент с Eagle S — это уже третий за последние месяцы случай повреждения критически важной инфраструктуры на дне Балтийского моря при неясных обстоятельствах.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был срезан якорем контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга. Китайское правительство провело расследование и признало ответственность судна за повреждение трубы, но заверило, что это был несчастный случай.

Газопровод Balticconnector: его роль и последствия аварии для Европы

20 ноября еще один китайский сухогруз, Yi Peng 3, был обвинен в повреждении якорем двух оптоволоконных кабелей связи: один из них проходил между Финляндией и Германией, а другой — между Литвой и шведским островом Готланд.