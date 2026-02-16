Генеральная прокуратура направила в суд антикоррупционный иск в отношении начальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. По версии надзорного ведомства, чиновник, занимавший пост с 2005 года, задекларировал скромные доходы, однако оказался фактическим владельцем активов, приближающихся к 400 миллионам рублей, пишет «Коммерсант».

Согласно данным прокурорской проверки, с 2005 по 2024 год официальный доход Семенова составил 29,1 миллиона рублей, а его супруги — чуть более полутора миллионов. До прихода на госслужбу бизнесом он не занимался, однако в 2010 году организовал компанию «Канц!», а спустя три года — «Центр дератизации г. Челябинска». В схеме также участвовали два индивидуальных предпринимателя.

Чтобы скрыть нарушение антикоррупционных требований, чиновник, по данным Генпрокуратуры, оформил бизнес на своих сыновей, тещу и доверенное лицо. При этом ни у кого из них не было самостоятельных доходов, а также опыта и знаний в соответствующей сфере.

Используя служебное положение и находясь в конфликте интересов, Семенов, как утверждает надзор, обеспечивал заключение договоров с подконтрольными ему фирмами. Компании поставляли канцелярские товары, проводили дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на предприятиях, которые он же регулярно проверял.

В числе постоянных клиентов оказались полтора десятка крупных организаций, включая «Лента», «Ашан», «Первый хлебокомбинат», мясоперерабатывающую корпорацию «Ромкор», Челябинский металлургический и электрометаллургический комбинаты. В 2020 году подконтрольный «Центр дератизации» даже получил госконтракт на обработку помещений самого управления Роспотребнадзора.

По мере развития бизнеса росли и доходы семьи Семенова. Если в 2011 году предпринимательская деятельность принесла ему 667 тысяч рублей, то в 2024 году — уже более 146 миллионов. Полученные средства инвестировали в новые активы.

По подсчетам Генпрокуратуры, за 15 лет Семенов и его родственники стали владельцами 55 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью не менее 400 миллионов рублей. Часть активов к настоящему времени продана, а вырученные деньги, по версии надзора, ответчики обратили в свою пользу.

В списке имущества, которое прокуратура требует арестовать и обратить в доход государства, значатся:

— 17 транспортных средств, среди которых Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero, Geely Monjaro, LiXiang, Changan, Audi, два Lexus, а также несколько грузовиков с прицепами;

— три жилых дома;

— коттедж площадью более 500 квадратных метров в районе СНТ «Петушок» под Челябинском, записанный на супругу чиновника. Стоимость строительства оценивается не менее чем в 15,6 миллиона рублей. К дому прилагаются отдельно стоящая баня и участок в 1,1 тысячи квадратов;

— 18 земельных участков;

— 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров, в том числе расположенных в Москве и Московской области. Одно только здание в Челябинске, по данным прокуратуры, стоит около 100 миллионов рублей.

Помимо изъятия сохранившихся активов, надзорное ведомство требует взыскать с ответчиков более 17 миллионов рублей за уже реализованное имущество. Вопрос о наложении обеспечительных мер будет рассматривать Курчатовский районный суд Челябинска.