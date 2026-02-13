Мэр Липецка Роман Ченцов досрочно покинул свой пост. О решении сложить полномочия он объявил 13 февраля в своем телеграм-канале, объяснив его семейными обстоятельствами и желанием больше времени проводить с близкими.

В своем обращении Ченцов поблагодарил команду администрации, депутатов, общественников и бизнес-сообщество за совместную работу, а также выразил признательность губернатору Игорю Артамонову за поддержку городских проектов. Он отметил, что Липецк за последние годы добился заметных результатов и имеет серьезный потенциал для дальнейшего развития.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить всем жителям Липецка. За ваше доверие, справедливую критику, предложения и за то, что искренне болеете душой за свой город. Это всегда чувствовалось и давало силы двигаться дальше», — написал он.

Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета, как того требует устав города. До назначения нового мэра его обязанности временно передадут одному из заместителей.

Уходу Ченцова с поста предшествовали сообщения местных СМИ о возможных кадровых изменениях в администрации города. Утром 13 февраля агентство «Абирег» со ссылкой на источники написало, что Ченцову рекомендовано написать заявление по собственному желанию. Ожидалось, что окончательная ясность появится после его встречи с главой региона.

По информации собеседников, близких к силовым структурам, внимание к экс-мэру усилилось после проверки прокуратуры. Источники утверждают, что грубых нарушений закона в работе чиновника не нашли, однако проверка выявила расхождение между официальными доходами семьи и имуществом, оформленным на родственников.

По данным телеграм-канала Mash, стоимость недвижимости, связанной с семьей Ченцова, оценивается примерно в 100 млн рублей. Речь идет о пяти воронежских квартирах, записанных на женщину из семьи Ченцовых, и о трехэтажном коттедже площадью 300 квадратов в элитном поселке Кулешовка под Липецком. Стоимость особняка эксперты оценивают примерно в 50 млн рублей.

Из документов ЕГРН следует, что участок в Кулешовке Ченцов оформил еще до того, как стал мэром, сам дом достроили уже после его назначения на этот пост.

Зарплата бывшего главы Липецка составляла около 200 тысяч рублей ежемесячно, его жена получала порядка 100 тысяч. При этом суммарный официальный доход самого мэра и его близких за последние пять лет составил около 20 млн рублей. Бизнесом Ченцов никогда не занимался, всю карьеру до мэрии он провел на госслужбе — руководил двумя районами области.

В разговоре с Mash Ченцов отверг обвинения в коррупции. Он подтвердил, что проверка действительно проводилась, но заявил, что ее материалы направлены в Министерство региональной безопасности правительства Липецкой области. По словам экс-главы, теперь он планирует заняться вопросами здоровья.

Роман Ченцов родился в 1980 году в Добринском районе Липецкой области. Окончил Воронежский государственный аграрный университет. Начинал карьеру ветеринаром, затем работал в областном управлении ветеринарии, где дорос до заместителя начальника. В 2020 году возглавил администрацию Добринского района, в 2022-м перешел на должность главы Лебедянского района. Мэром Липецка был избран в июне 2024 года.