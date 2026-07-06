При жаре в +37ºС организаторы «Тур де Франс» в Барселоне запретили велосипедистам выходить на дистанцию с традиционными Ice socks (ледяными накладками) под майкой. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Ограничения обусловлены тем, что с 1 июля Международный союз велосипедистов (UCI) запретил спортсменам размещать любые предметы под майкой в передней части тела, поскольку это меняет аэродинамические характеристики и может создать преимущества, способные повлиять на исход гонки.

В результате команды экстренно искали способы противостоять жаре. Например, гонщики Netcompany-Ineos перед стартом погружали руки в емкости с водой, а велосипедисты Alpecin рассасывали кубики льда перед стартом, чтобы снизить температуру тела.

Третий этап «Тур де Франс» пройдет в штатном режиме, однако с изменениями маршрута. Во французской части трассы, особенно в зоне финиша, зрителей не будет — это связано с мобилизацией экстренных служб для тушения крупного пожара в Восточных Пиренеях.

«На территории Франции рекламный караван не будет курсировать. Караван будет ограничен проездом только гонщиков и транспортных средств, необходимых для организации гонки», — рассказал журналистам префект Перпиньяна Пьер Реньо де ла Мот на брифинге.

Зрителей попросили не приближаться к трассе и зоне финиша, как сообщает коммуна Лез-Анж.

«Иными словами, и мне жаль это объявлять, этап — по крайней мере во Франции — пройдет без зрителей», — подытожил префект.

Ice socks — мешочки с колотым льдом или хладпакеты, которые крепятся на теле спортсмена. Они позволяют снизить частоту сердцебиения, повысить выносливость и ускорить восстановление после финиша. «Ледяные носки» давно стали стандартным элементом экипировки профессиональных велогонщиков, особенно в многодневных гонках, на горных этапах и при высоких температурах, в том числе для профилактики теплового удара.

Это средство настолько широко распространено, что многие команды нанимают специальных обслуживающих сотрудников, которые раздают велосипедистам ice socks перед стартом и на финише — обычно в виде жилетов с карманами.

Изменения на «Тур де Франс» вызвали всеобщее возмущение — с учетом того, что нынешним летом Европа страдает от экстремальной жары, уже приведшей к всплеску избыточной смертности. В Париже из-за резкого роста числа умерших оказались переполнены морги, похоронные бюро и крематории.