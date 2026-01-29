Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и активов на сумму около 2,5 млрд рублей, принадлежавших экс-сотруднику управления «К» по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД Георгию Сатюкову. Об этом пишет ТАСС.

Ответчиками в заявлении, поданном в Зюзинский суд Москвы, помимо Сатюкова выступали еще пять человек, включая его родственников. Суд удовлетворил требование ведомства в отношении как самого мужчины, так и аффилированных с ним лиц.

Сумма исковых требований была составлена с учетом коллекционных и дорогостоящих часов и объектов недвижимости, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. На все имущество был наложен арест.

Как следует из материалов дела, Сатюков вместе с соучастником Дмитрием Соколовым также являлись фактическими владельцами средств и ценных бумаг, числившихся на десятках банковских, лицевых и брокерских счетах его родственников. На супругу Сатюкова было оформлено шесть счетов, на его брата — 36 счетов, а на отца и мать — 29 счетов.

Помимо этого, суд также удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры, касающееся закрытия судебного процесса.

Сатюков возглавлял третье отделение четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД. Его подразделение отвечало за борьбу с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено против Сатюкова и его коллеги Соколова в августе 2023 года. Оценочная сумма взятки от сооснователя и бывшего администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, бывшая BTC) Алексею Иванову (Билюченко) в криптовалюте составила около 4,9 млрд рублей. По информации издания «Коммерсантъ», эта взятка стала самой крупной в истории МВД. Фигуранты дела скрылись от правоохранительных органов, были арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Предыдущий рекорд по размеру взяток в системе МВД принадлежал бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, который ранее занимал пост начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2022 году он был признан виновным в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.