Человеческий страх может передаваться лошадям через запах пота и влиять на их поведение. К такому выводу пришли французские ученые, проведя экспериментов над лошадьми и добровольцами, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Обоняние — одно из самых примитивных, древних и распространенных методов коммуникации, с помощью которого животные общаются друг с другом и окружающим миром. Начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими — обонятельные сигналы используются среди большинства групп животных и имеют разный набор функций. Основная из них — воспроизводство: в этом случае обоняние используется для привлечения противоположного пола, распознавания партнера, узнавания детенышей. Обоняние с использованием феромонов используется муравьями, направляющими своих сородичей на поиск еды, и млекопитающими, чтобы метить территорию.

Недавние исследования на людях показали, что переживаемые человеком эмоции могут влиять на состав потовых выделений, вырабатываемых подмышечными железами. Такие вещества, как адреналин, андростадиенон, гексадекановая (пальмитиновая) кислота, как предполагается, могут быть «носителями» информации о переживаемых эмоциях. Большая часть исследований обоняния сосредоточена на внутривидовых аспектах, однако опыты на собаках показали, что они могут чувствовать запах человека и реагировать на его стресс и страх.

Ученые под руководством Леа Лансейд из Национального центра научных исследований Франции решили выяснить, способны ли лошади по запаху человека улавливать его эмоции. Ранее было показано, что лошади считывают эмоции человека, оценивая выражение его лица, голос, движения.

В эксперименте приняли участие 30 взрослых добровольцев. Каждый из них в разные дни просматривал страшные или смешные фрагменты видео, держа под мышками ватные диски. В качестве страшного видео был 20-минутный фрагмент триллера «Синистер», в качестве смешных — скетчи известных юмористических исполнителей.

Затем диски замораживали и давали нюхать лошадям из трех групп, каждой из которых предлагали свой аромат — запах страха, запах удовольствия и диски без запаха (контрольные).

Каждая лошадь участвовала затем в экспериментах, в которых изучалось, начинает ли она контактировать со смотрителем, подходить и трогать его, насколько пугается, если перед ней внезапно открыть зонтик, трогает ли лошадь появившийся в загоне незнакомый ей предмет. Помимо этого у лошадей измерялась частота сердцебиения и уровень кортизола в слюне — ключевой биомаркер стресса.

Анализ показал, что лошади, нюхавшие запах испуганных людей, становились более пугливыми, реже подходили к человеку или исследовали незнакомые объекты. Отличий в уровнях кортизола между группами найти не удалось, однако ритм сердцебиения был выше у лошадей, чувствовавших запах страза. «Запах страха от людей усиливает реакцию лошадей. Важность состоит в том, что лошади чувствуют носом то, что мы чувствуем, даже если не могут видеть или слышать нас», — рассказала Плотин Жарда, соавтор исследования.

По словам ученых, способность лошадей к «передаче эмоций» стоит иметь в виду людям, содержащим этих животных, и учитывать это при контакте. В планах исследователей изучить способность людей оценивать определенные эмоции лошадей по запаху, и выяснить, только ли страх могут воспринимать лошади от людей, или какие-то другие эмоции. «Мы начали со страха, поскольку это эмоция, которую мы ожидаем увидеть у других животных, ведь страх позволяет зафиксировать опасность и избегать ее», — пояснила Жарда.