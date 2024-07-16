Исследующие Луну ученые впервые обнаружили на ней пещеру, которая может стать идеальным местом для строительства лунной базы и проживания людей, пишет научный журнал Nature. Подземная полость глубиной не менее 40 метров — наверняка лишь одна из сотен, убеждены исследователи.

Найденная ими пещера находится примерно в 400 км от того места, где 55 лет назад астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.

Согласно исследованию, отчет о котором опубликован в журнале Nature, исследователи обнаружили пустой лавовый туннель в Mare Tranquillitatis (море Спокойствия) после анализа радиолокационной информации с лунного разведывательного орбитального аппарата NASA.

Находка указывает на то, что это может быть «перспективным местом для лунной базы, поскольку оно обеспечивает укрытие от суровых условий поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком», считают представители международной группы исследователей под руководством итальянского Университета Тренто.

«Гипотеза о существовании таких пещер появилась более 50 лет назад, но сейчас мы впервые ее подтвердили», — пояснил участник научного проекта Лоренцо Бруццоне из Университета Тренто в пресс-релизе по итогам исследования.

В 2010 году в рамках миссии NASA миниатюрный радиочастотный радар (Mini-RF) сделал серию снимков лунной поверхности. Анализируя эти изображения с помощью «недавно разработанных сложных технологий обработки сигналов», ученые обнаружили в районе моря Спокойствия подземную полость.

«Это открытие является первым прямым доказательством наличия доступного скального туннеля под поверхностью Луны», — говорит Бруццоне.

Специалист по Mini-RF Уэс Паттерсон из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса добавил, что исследование показывает, как «радиолокационные данные с Луны могут быть использованы по-новому для ответа на фундаментальные вопросы науки», и демонстрирует, «насколько важно продолжать собирать данные дистанционного зондирования Луны».

Профессор Манчестерского университета (Великобритания) Кэтрин Джой в комментарии для Guardian назвала лунные пещерные системы «прекрасным местом для размещения будущих баз с экипажем».

«Толстый каменный потолок пещеры идеально подходит для защиты людей и инфраструктуры от резких колебаний температуры лунной поверхности днем ​​и ночью, а также для блокировки высокоэнергетического излучения, которое омывает лунную поверхность», — пояснила она.

Первый слетавший в космос британский астронавт Хелен Шарман рассказала BBC, что лунная пещера могла бы стать хорошей базой, однако глубина обнаруженной исследователями лавовой трубы представляет собой проблему, поскольку надо будет решать вопрос о том, как туда спускаться и подниматься обратно.

Недавно Китайское национальное космическое управление (CNSA) отправило на обратную сторону Луны аппарат «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории человечества получить пробы грунта из ударного кратера Аполлон в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Это была уже третья отправка космического аппарата на Луну с начала 2024 года. В январе прилунился японский зонд SLIM, еще через месяц посадку на Луне совершил модуль американской компании Intuitive Machines.