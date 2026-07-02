Ученые разгадали одну из загадок, связанных с образованием льда в Антарктиде миллионы лет назад. Моделирование позволило объяснить, почему образование ледников в Антарктиде произошло на 20 млн лет раньше, чем в Арктике, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Восточно-Антарктический ледяной щит — крупнейший и древнейший ледяной щит на Земле, он образовался порядка 34 млн лет назад. Расчеты показывают, что в случае его резкого таяния уровень мирового океана поднимется на 52 метра. До недавнего времени считалось, что его образование в прошлом началось из-за повышения углекислого газа в атмосфере, которое привело к глобальному охлаждению и как следствие — оледенению на планете. Однако до последнего времени оставалось загадкой, почему оледенение в северном полушарии произошло не одновременно, а на целых 20 млн лет позднее, несмотря на то, что омывающие антарктический щит воды Южного океана оставались относительно теплыми миллионы лет после начала его роста.

Эта загадка образования Восточно-Антарктического ледяного щита долгое время оставалась неразгаданной. Ученые под руководством Томаса Гернона из Университета Саутгемптона нашли ответ на этот вопрос, реконструировав последние 100 млн лет эволюции антарктического континента, применяя геодинамические и климатические модели.

Они выяснили, что особые волнообразные движения мантии — феномен, открытый учеными недавно, — привели к поднятию высокогорного плато, названного в честь советского геофизика, академика Григория Гамбурцева. Эти волны распространяются под континентами, когда тектонические плиты разваливаются на части, что вызывает поднятие с глубин пород, содержащих алмазы, и общее поднятие континентов.

Моделирование показало, что порядка 45 млн лет назад большая часть восточно-антарктического ландшафта поднялась выше двух километров, что оказалось достаточно для образования льда.

«Поверхностные льды Антарктиды постепенно поднялись до точки, где лед мог существовать постоянно, даже когда температура окружающего полярного океана оставалась неожиданно высокой», — пояснил Гернон.