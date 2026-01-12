Следственный комитет и полиция Кубани проводят проверку после появления в соцсетях аудиозаписи, на которой учитель школы в Краснодаре допустил оскорбительные высказывания в адрес русских. Об этом сообщается в телеграм-каналах СК и регионального управления МВД.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что преподаватель в городе Краснодаре допустил некорректные оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации во время занятий», — говорится в сообщении СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки.



Учитель математики допустил «нелицеприятные высказывания в адрес учащихся» и был уволен, заявили в муниципальном центре управления Краснодара. В школе проводится педагогическая проверка, директор встретилась с родителями. Детали этой встречи не приводятся.

Инцидент произошел в школе №61 еще 5 декабря, после чего родители написали коллективное заявление, сообщает портал «Утренний Юг». Согласно аудиозаписи, которую опубликовало издание, преподаватель отчитывал школьников за их поведение, при этом в своей речи он допустил высказывания с оскорблениями в адрес русских, в том числе сравнение со свиньями.

«Я с каждым днем пребывания в этой школе понимаю, почему ни один народ мира не признает русского человека», — заявил мужчина. После этого он обратился к одному из учеников, потребовав послушания. «Я тебе сказал, что этот мир о тебе думает. А ты не хочешь из этого выйти, видишь? Из этого говна не хотите выйти, и не выйдете никогда», — сказал учитель.

Некоторые телеграм-каналы утверждают, что уволенного учителя задержали, и публикуют видео с его извинениями за «эмоциональные высказывания относительно русского народа». Мужчина в ролике добавил, что готов нести наказание. Официальных сообщений о задержании экс-педагога не поступало.

В конце декабря из школы в Москве отчислили ученика, который оскорблял 61-летнего учителя английского языка на уроке и записывал это на видео. Подросток обматерил педагога и пригрозил ему увольнением после просьбы убрать мобильный телефон. Родители школьника после огласки написали заявление об отчислении сына из школы. Информация об инциденте передана в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.