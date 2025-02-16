Киев на Мюнхенской конференции по безопасности «ясно определил красные линии собственных интересов», заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, на мероприятии «произошло много того, что может свидетельствовать о наработке плана по завершению» конфликта с Россией.

В своем телеграм-канале Ермак сообщил, что у украинской делегации состоялся «предметный разговор» с американским вице-президентом Джей Ди Венсом и спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.

«Украина ясно определила красные линии собственных интересов. Разговор о соглашении о редкоземельных ресурсах был наполнен конкретикой, но требует еще времени и идей для доработки», — добавил представитель украинского президента.

При этом он отметил, что появившаяся информация о «встречах с россиянами — это фейк».

«Не было встреч и не планируется, пока мы не доработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы. <…> Любое соглашение, если оно будет принято без Украины, мы его не примем. И в гарантиях безопасности нам нужны США», — уточнил Ермак.

Ранее в команде Трампа рассказали, что прорабатывают два возможных сценария воздействия на Россию, чтобы достичь дипломатического соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы. Первый вариант — это проявление «доброй воли», которое выражается в смягчении санкций против российского нефтяного сектора. Второй, напротив, предусматривает ужесточение ограничений против России.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до назначения на свой пост заявлял, что России и Украине, а также самим американским властям придется пойти на «уступки», чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он допустил, что одним из вариантов может стать отмена или ослабление антироссийских санкций, которые «дают Вашингтону “рычаги влияния” на Россию».

Комментируя RTVI слова Рубио о взаимных уступках, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что позицию России обозначил президент Владимир Путин 14 июня 2024 года. Глава государства тогда заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам, если украинская сторона полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия приступила к формированию группы для переговоров с США, в том числе по российско-украинскому конфликту. По его словам, Путин и Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.

За день до этого лидеры двух стран провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».