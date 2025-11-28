Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая пишет в своих соцсетях, что войска России зашли в город Гуляйполе Запорожской области.

«Вооруженные силы России зашли в Гуляйполе», — написала Марьяна Безуглая. Ранее спикер Сил обороны юга ВСУ Волошин сообщал, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Гуляйполем.

«Российские войска вошли во фланг украинской обороны возле Гуляйполя после несогласованного отхода украинского подразделения», — заявил Волошин.

Теперь российские подразделения находятся на окраинах города, а диверсионно-штурмовые группы действуют непосредственно в самом городе, уточнил спикер.

27 ноября Владимир Путин рассказывал о серьезном продвижении в Запорожской области: «возьмут ВС РФ Гуляйполе или нет, но они пойдут дальше. Сворачивание фронта будет неизбежным».