Актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетника в фильме Алексея Балабанова «Брат», умер в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет. Об этом 5 февраля сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова в комментарии к его странице на сайте «Кино-театр.ру».

По ее словам, Арутюнян умер в Елизаветинской больнице от инфаркта.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт, впоследствии переехал в Санкт-Петербург.

Актер получил широкую известность после роли безбилетного пассажира трамвая в фильме «Брат», которому главный герой в исполнении Сергея Бодрова говорит фразу: «Не брат ты мне». Арутюнян также снимался в фильме «Гений», сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

В 2022 году бывшая супруга актера опровергла сообщения СМИ о том, что Арутюнян якобы уехал в Ереван и служит в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна не только как артист, но и художник-постановщик. Коновалова сообщила, что он никуда не уезжал из Петербурга и давно не снимается «по причине нездоровья и полного забвения».

Она добавила, что Арутюнян не получает пенсию и не имеет других доходов, поскольку не смог «доказать Пенсионному фонду, что работал в СССР в Ереванском драматическом театре и театре им. Станиславского».