На 76-м году жизни скончался американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сообщает Deadline со ссылкой на семью. Он умер дома в Санта-Барбаре в окружении детей от осложнений после инсульта.

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Deadline отмечает, что актер оставил значительный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся образам, которые он создавал на протяжении всей карьеры.

Дебютом Тагавы в кино стала картина Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года, получившая девять премий «Оскар». После этого актер работал во многих высокобюджетных фильмах, среди которых»Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов».

Всеобщую славу ему принесла роль главного антагониста в картине Mortal Kombat Шан Цзуна. Кроме того, Тагава сыграл в таких фильмах как «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке». Всего в фильмографии актера насчитывается более 150 ролей. Во многих ролях он актер использовал свои способности к боевым искусствам.

В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. В крещении он получил имя Пантелеимон.