Американский актер и режиссер Роберт Дюваль, известный по фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила его вдова Лусиана Дюваль в соцсетях.
По ее словам, преданность Дюваля профессии была так же сильна, как и любовь к персонажам, вкусной еде и светским беседам. Вдова актера добавила, что в каждой роли он полностью растворялся в образе и показывал истинную суть человеческой души.
«Для всего мира он был актером, удостоенным премии „Оскар“, режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем. <…> Он оставил нам нечто вечное и незабываемое. Спасибо вам за многолетнюю поддержку, которую вы оказывали Бобу, и за то, что дали нам время и возможность в уединении почтить память о нем», — написала она.
Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего в семье кадрового военного, дослужившегося до адмирала. Когда мальчику было 10 лет, семья перебралась на Восточное побережье и поселилась в Аннаполисе.
После школы Дюваль поступил в колледж Принципия в Иллинойсе, где увлекся актерским мастерством. Отслужив два года в армии, в 1955 году он переехал в Нью-Йорк и поступил в знаменитую театральную школу Сэнфорда Мейснера Neighborhood Playhouse. В те годы он снимал квартиру вместе с другим начинающим актером Дастином Хоффманом. Они дружили с Джином Хэкманом, чья жена часто готовила для всей компании. «Мне казалось, что Бобби — новый Брандо», — вспоминал позже Хоффман.
Путь в большое кино Дювалю открыла роль без слов. Сценарист Хортон Фут, увидев его на сцене, порекомендовал 31-летнего актера на роль затворника Бу Рэдли в экранизации романа «Убить пересмешника» (1962). Фут впоследствии оказал огромное влияние на карьеру Дюваля, написав для него сценарии к фильмам «Завтра» и «Нежное милосердие».
Настоящий прорыв случился благодаря сотрудничеству с Фрэнсисом Фордом Копполой. Режиссер пригласил Дюваля в «Людей дождя» (1969), а затем доверил ему роль адвоката семьи Корлеоне Тома Хейгена в «Крестном отце» (1972) и его продолжении. Вершиной их сотрудничества стал «Апокалипсис сегодня» (1979), где Дюваль сыграл подполковника Билла Килгора, помешанного на серфинге. Его импровизированная фраза «Я люблю запах напалма по утрам» вошла в историю кинематографа. Сцену сняли с одного дубля из-за жестких временных ограничений на съемках на Филиппинах, отмечает
Hollywood Reporter.
За свою карьеру Дюваль семь раз номинировался на премию «Оскар» и получил заветную статуэтку в 1984 году за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие» (1983), где сыграл спивающегося кантри-певца.
Среди других его знаковых работ: эксцентричный майор Фрэнк Бернс в комедии «МЭШ» (1970), робот в дебютном фильме Джорджа Лукаса «THX 1138» (1971), безжалостный телепродюсер в «Сети» (1976), водитель гоночного автомобиля в «Днях грома» (1990). Он также получил номинации на «Оскар» за роль в «Апостоле» (1997), который сам написал, срежиссировал и профинансировал, а также за роли в «Гражданском иске» (1998) и «Судье» (2014).
Особое место в сердце актера занимала роль техасского рейнджера Огастеса Маккрея в мини-сериале «Одинокий голубь» (1989), снятом по Пулитцеровскому роману. Дюваль, прекрасно державшийся в седле с детства, считал эту работу своей «вершиной» и называл ее «Гамлетом». В 2021 году он говорил, что они снимали «Крестного отца в жанре вестерн».
Даже в преклонном возрасте актер продолжал сниматься. В 2010-х и 2020-х он появился в фильмах «Вдовы» Стива Маккуина (2018), «Суд над чикагской семеркой» (2020), «Хастл» с Адамом Сэндлером (2022) и в эпизодической роли в фильме «Убийца» (2023).
Актер также сочинял и исполнял собственные кантри-баллады, что пригодилось ему в работе над «Нежным милосердием».
Дюваль был известен своим замкнутым образом жизни и нелюбовью к голливудской светской жизни. Он предпочитал жить на ранчо в Вирджинии.