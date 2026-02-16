По ее словам, преданность Дюваля профессии была так же сильна, как и любовь к персонажам, вкусной еде и светским беседам. Вдова актера добавила, что в каждой роли он полностью растворялся в образе и показывал истинную суть человеческой души.

«Для всего мира он был актером, удостоенным премии „Оскар“, режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем. <…> Он оставил нам нечто вечное и незабываемое. Спасибо вам за многолетнюю поддержку, которую вы оказывали Бобу, и за то, что дали нам время и возможность в уединении почтить память о нем», — написала она.

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего в семье кадрового военного, дослужившегося до адмирала. Когда мальчику было 10 лет, семья перебралась на Восточное побережье и поселилась в Аннаполисе.

После школы Дюваль поступил в колледж Принципия в Иллинойсе, где увлекся актерским мастерством. Отслужив два года в армии, в 1955 году он переехал в Нью-Йорк и поступил в знаменитую театральную школу Сэнфорда Мейснера Neighborhood Playhouse. В те годы он снимал квартиру вместе с другим начинающим актером Дастином Хоффманом. Они дружили с Джином Хэкманом, чья жена часто готовила для всей компании. «Мне казалось, что Бобби — новый Брандо», — вспоминал позже Хоффман.

Путь в большое кино Дювалю открыла роль без слов. Сценарист Хортон Фут, увидев его на сцене, порекомендовал 31-летнего актера на роль затворника Бу Рэдли в экранизации романа «Убить пересмешника» (1962). Фут впоследствии оказал огромное влияние на карьеру Дюваля, написав для него сценарии к фильмам «Завтра» и «Нежное милосердие».