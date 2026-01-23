В возрасте 71 года после продолжительной болезни умер бывший бас-гитарист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц. О его смерти 22 января в соцсетях сообщила семья музыканта, уточнив, что причиной стал рак.

В своем обращении родные Бухгольца выразили глубокую скорбь, подчеркнув, что до конца поддерживали его в борьбе с болезнью, следуя жизненным принципам, которым он их научил. Они также поблагодарили поклонников по всему миру за многолетнюю преданность и любовь, которые, по их словам, подарили музыканту целый мир, а он, в свою очередь, отдавал им свою музыку.

Фрэнсис Бухгольц, родившийся 19 февраля 1954 года в Ганновере, был ключевым участником Scorpions в период их наивысшего творческого и коммерческого успеха — с 1973 по 1992 год. За эти почти два десятилетия он принял участие в записи десяти студийных альбомов группы, включая культовые работы, определившие звучание хард-рока: Lovedrive (1979), Blackout (1982), Love at First Sting (1984) и самый продаваемый альбом коллектива Crazy World (1990). Именно на этих пластинках представлены всемирно известные хиты, такие как Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Wind of Change и Send Me an Angel.

Причины ухода Бухгольца из группы в 1992 году после выхода триумфального Crazy World достоверно неясны. Среди возможных версий называются как его личное желание сосредоточиться на семье (вскоре после ухода у него родились дочери-близнецы), так и финансовые разногласия. После его ухода коллектив столкнулся с проверками налоговых органов.

Несмотря на завершение активной гастрольной деятельности с Scorpions, Бухгольц не оставил музыку. Он периодически возвращался на сцену, сотрудничая с бывшими коллегами: в 2005 году выступал с экс-гитаристом группы Ули Йоном Ротом, а позднее участвовал в европейских турах и студийных записях в составе проекта гитариста Михаэля Шенкера Temple of Rock (в 2012—2015 годах).

Основанная в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером группа Scorpions приобрела всемирную славу, продав более 100 миллионов пластинок и дав тысячи концертов по всему миру. Коллектив неоднократно и с огромным успехом выступал в СССР, а затем в России, а их баллада «Wind of Change», написанная под впечатлением от первых гастролей в Советском Союзе, стала неофициальным гимном эпохи перемен.

Соболезнования семье Фрэнсиса Бухгольца выразил бывший гитарист Scorpions Ульрих Рот. У музыканта остались жена, сын Себастьян и дочери-близнецы Луиза и Мариетта.