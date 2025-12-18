На 97-м году жизни скончался бывший глава Камчатской области Дмитрий Качин. Он руководил регионом с 1971 по 1986 годы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в годы работы Качина модернизировался рыбопромысловый флот, развивалось сельское хозяйство, большими темпами велось жилищное строительство.

По его словам, современный облик Петропавловска-Камчатского во многом сформировался благодаря масштабной застройке, проведенной при Качине.

«Заслуги Дмитрия Ивановича отмечены высокими наградами Родины», — добавил Солодов.

Дмитрий Качин родился 7 ноября 1929 года в селе Большая Речка Бурятской АССР. В 1954 году окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства и в 1961-м — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Свой профессиональный путь начал с работы матросом на промысловом флоте. С 1965 по 1986 год занимал ключевые руководящие посты в области, включая должности первого секретаря Петропавловск-Камчатского горкома КПСС, председателя облисполкома и первого секретаря Камчатского обкома партии.

В 1986 году Качина назначили чрезвычайным и полномочным послом СССР в Социалистической Республике Вьетнам. Там он проработал до 1991 года. В 1999 году Качин получил звание почетного гражданина Петропавловска-Камчатского. Он также награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, трема орденами Трудового Красного Знамени, а также медалью «За трудовую доблесть» .

С 1991 года Качин был на пенсии, он жил в Москве и активно работал в Камчатском землячестве.